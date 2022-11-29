世界盃B組決戰｜兄弟內訌冇面畀 英格蘭撲擊威爾斯

世盃決賽周今晚起上演第3輪分組賽，其中，B組兄弟對決，各不相讓！「三獅兵團」英格蘭上仗悶和美國，表現受到外界批評；今天深夜分組尾輪，決戰威爾斯，必要一顯爭霸勁旅本色，提升士氣(30/11 03:00)，對手即望發揮超水準，爆冷突圍。

目前B組形勢，英格蘭2戰4分排榜首，伊朗、美國及威爾斯分別以3、2及1分，排2至4位；由於英格蘭在得失球差佔到優勢，今場和波亦大有機會首名出線，「紅龍」威爾斯則非勝不可。三獅上仗全場僅錄得8次射門，是該隊在決賽周超過30年以來最少一次；未知主帥修夫基今場會否讓拉舒福特、「曼城孖寶」基亞利殊及菲爾科頓、利物浦守將阿歷山大阿諾特等擔正，讓部分主力休息。

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