世界盃C組決戰｜美斯鬥羅拔 阿根廷求挫波蘭晉級

有美斯的地方，阿根廷就有希望！球王美斯上仗以一人之力，拯救國家隊逃離出局邊緣，今晚在世盃C組，迎戰由羅拔利雲度夫斯基領軍的波蘭(01/12 03:00)，不單是一場球王對決，更是關乎出線的大戰，隨時其中一隊出局！若要兩隊同時出線，先要兩隊和波；而同組墨西哥需賽和或小勝沙特阿拉伯，才有機會。
首仗受挫沙特的阿根廷，上仗大部分時間受制墨西哥的緊逼及硬朗踢法，但在出線岌岌可危之際，球王美斯挺身而出，一記超靚25碼遠射打開缺口，完場前再交出助攻予後備登場的安素費南迪斯，贏2比0，今場只要打敗波蘭，更絕大機會首名出線。
單天保至尊，究竟能走多遠？35歲的美斯已連續兩仗士哥，他說：「我們不能放棄，還有很多決賽要踢，絕不能犯錯。」教練史卡朗尼今場排陣將受考驗，中堅基斯甸羅美路傷愈或升正拍奧達文迪，力拒對手羅拔利雲度夫斯基高空進襲，但利辛度馬天尼斯表現出色亦有機會擔正；賓菲加中場安素費南迪斯料取代古度洛迪古斯，至於美斯的拍檔，拿達路馬天尼斯未知會否獲最後機會。
波蘭勢求和出線
對手波蘭上仗憑34歲、兩屆金球獎得主羅拔利雲度夫斯基攻入個人歷來首個世盃決賽周入球，兼之前先交出助攻，同樣2比0打敗沙特。球隊今場只要和波，便可起碼取得1986年以來，首次躋身淘汰賽的機會，教練米茲尼域斯上仗以米利克拍「羅拔」，但強敵當前，或用回首仗「4-5-1」陣式，上仗救出12碼的門將施捷斯尼舉足輕重。