世界盃C組決戰｜美斯鬥羅拔 阿根廷求挫波蘭晉級

有美斯的地方，阿根廷就有希望！球王美斯上仗以一人之力，拯救國家隊逃離出局邊緣，今晚在世盃C組，迎戰由羅拔利雲度夫斯基領軍的波蘭(01/12 03:00)，不單是一場球王對決，更是關乎出線的大戰，隨時其中一隊出局！若要兩隊同時出線，先要兩隊和波；而同組墨西哥需賽和或小勝沙特阿拉伯，才有機會。

首仗受挫沙特的阿根廷，上仗大部分時間受制墨西哥的緊逼及硬朗踢法，但在出線岌岌可危之際，球王美斯挺身而出，一記超靚25碼遠射打開缺口，完場前再交出助攻予後備登場的安素費南迪斯，贏2比0，今場只要打敗波蘭，更絕大機會首名出線。

單天保至尊，究竟能走多遠？35歲的美斯已連續兩仗士哥，他說：「我們不能放棄，還有很多決賽要踢，絕不能犯錯。」教練史卡朗尼今場排陣將受考驗，中堅基斯甸羅美路傷愈或升正拍奧達文迪，力拒對手羅拔利雲度夫斯基高空進襲，但利辛度馬天尼斯表現出色亦有機會擔正；賓菲加中場安素費南迪斯料取代古度洛迪古斯，至於美斯的拍檔，拿達路馬天尼斯未知會否獲最後機會。