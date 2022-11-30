世界盃D組決戰｜丹麥澳洲生死戰 突尼西亞挑戰法國

在歐洲區外圍賽以最高分出線的丹麥，來到決賽周兩戰得1分，唯一入球由中堅安達斯基斯坦臣取得，若今場賽果跟上屆分組賽交手時一樣踢成1比1，這支近5次打入世盃決賽周，當中4度晉級16強的北歐球隊，將提早離開卡塔爾。陣容上，料教練祖邁特將續用上仗鬥法國時擔正的高大前鋒哥尼利奧斯，將夥拍多爾貝治或巴夫韋特強襲澳洲，而上屆交手時先開紀錄的中場主將基斯甸艾歷臣，仍為得分關鍵。

澳洲上仗靠在日乙搵食的箭頭米歇爾杜基，上半場一箭定江山，1比0打敗突尼西亞，今場只要再贏，便可繼06年後再度躋身淘汰賽，而假設另一邊廂，突尼西亞無法打敗衛冕法國，「袋鼠兵團」今場和波亦可晉級。陣容上，預計教練格拉咸阿諾特仍會派出米杜士堡前鋒拉利麥基爾，夥拍米歇爾杜基攻堅。不過，澳洲在決賽周曾11次對歐洲隊，錄8敗。