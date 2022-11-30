世界盃D組決戰｜丹麥澳洲生死戰 突尼西亞挑戰法國

法國穩奪D組首名，同組丹麥及澳洲，將展生死戰(30/11 23:00)；只得1分的丹麥，必須贏波，才能連續兩屆打入16強。
在歐洲區外圍賽以最高分出線的丹麥，來到決賽周兩戰得1分，唯一入球由中堅安達斯基斯坦臣取得，若今場賽果跟上屆分組賽交手時一樣踢成1比1，這支近5次打入世盃決賽周，當中4度晉級16強的北歐球隊，將提早離開卡塔爾。陣容上，料教練祖邁特將續用上仗鬥法國時擔正的高大前鋒哥尼利奧斯，將夥拍多爾貝治或巴夫韋特強襲澳洲，而上屆交手時先開紀錄的中場主將基斯甸艾歷臣，仍為得分關鍵。
澳洲上仗靠在日乙搵食的箭頭米歇爾杜基，上半場一箭定江山，1比0打敗突尼西亞，今場只要再贏，便可繼06年後再度躋身淘汰賽，而假設另一邊廂，突尼西亞無法打敗衛冕法國，「袋鼠兵團」今場和波亦可晉級。陣容上，預計教練格拉咸阿諾特仍會派出米杜士堡前鋒拉利麥基爾，夥拍米歇爾杜基攻堅。不過，澳洲在決賽周曾11次對歐洲隊，錄8敗。
法國料麥巴比配副選迎突軍
D組另一場法國對突尼西亞(30/11 23:00)，法國只要多取1分便肯定首名，甚至輸波仍能靠得失球優勢保首名；相反突軍今場要打敗法國，並寄望另一邊廂打和，才有望史上首次躋身淘汰賽。現効法甲蒙彼利埃的突尼西亞前鋒卡斯里，只曾上仗後備出場，料今場升正；而法國料仍派今屆已入3球的基利安麥巴比領軍，後備兵包括古安杜斯、京士利高文及威廉沙列巴有機會一顯身手。
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