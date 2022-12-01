世界盃E組決戰｜日本圖挫西班牙 藍武士望續神奇之旅

死亡E組尾輪戰，4隊仍有機會闖16強！首仗挫德國的「藍武士」日本，今晚深夜出戰4分在手的西班牙(02/12 03:00)，基本上要打敗小組榜首「狂牛兵團」，才能確保出線；至於另一傳統勁旅德國只得1分，必須擊敗哥斯達黎加，才有機會避免連續兩屆分組賽出局。
日本首戰打敗德國，教練森保一下半場調入兩位在德國搵食的堂安律及淺野拓磨入場，二人不辱使命各建一功，「神調動」大獲好評；但該隊上仗鬥哥斯達黎加卻老鼠拉龜，淺野拓磨、三笘薰及南野拓實3大外流好手，下半場中後段才陸續換入，對手今屆兩戰以來首次中框攻門，便將「藍武士」攻陷，森保一「打回原形」，廣受批評。
「藍武士」今場贏波即可出線，和波的話，即要視乎德國鬥哥斯達黎加的賽果，求人不如求己，森保一賽前說：「我們求勝西班牙，這將是一場激烈的比賽。我們一定會用上不同的作戰計劃應對。」日本已連續7屆打入決賽周，對上6屆3度打入16強，是亞洲之冠；森保一今場或又再改動中前場配搭，効力皇家蘇斯達的久保建英，有機會重返正選行列。
對手西班牙今場贏或和波都肯定出線，甚至輸波而哥國未能全取3分，都大有機會憑得失球優勢過關。隊中連續兩仗後備出場入波的艾華路莫拉達，有機會首次在決賽周擔正。至於中場新星加維，上仗鬥德國打和1比1時被換出，翌日缺操，今場或被大賽經驗豐富得多的高基取代。(相關
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