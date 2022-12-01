世界盃E組決戰｜日本圖挫西班牙 藍武士望續神奇之旅

死亡E組尾輪戰，4隊仍有機會闖16強！首仗挫德國的「藍武士」日本，今晚深夜出戰4分在手的西班牙(02/12 03:00)，基本上要打敗小組榜首「狂牛兵團」，才能確保出線；至於另一傳統勁旅德國只得1分，必須擊敗哥斯達黎加，才有機會避免連續兩屆分組賽出局。

日本首戰打敗德國，教練森保一下半場調入兩位在德國搵食的堂安律及淺野拓磨入場，二人不辱使命各建一功，「神調動」大獲好評；但該隊上仗鬥哥斯達黎加卻老鼠拉龜，淺野拓磨、三笘薰及南野拓實3大外流好手，下半場中後段才陸續換入，對手今屆兩戰以來首次中框攻門，便將「藍武士」攻陷，森保一「打回原形」，廣受批評。

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