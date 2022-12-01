世界盃F組決戰｜老退論爆內訌 比利時撼克羅地亞

F組出線大熱的「歐洲紅魔」比利時，已陷出局危機！上屆季軍比利時上仗受挫摩洛哥，因「老退論」內訌加劇；今晚迎戰上屆亞軍克羅地亞(01/12 23:00)，要求勝出線，和波則要望另一邊廂摩洛哥大敗。比利時一眾褪色的「黃金一代」能否及時振作，令人關注。
比利時對上4個大賽，皆起碼躋身8強，但目前形勢岌岌可危，迪布尼的「老退論」，更引發老將維頓漢及跟前者有私怨的門將泰拔高圖奧斯，上仗敗後公開反擊。另據報迪布尼、維頓漢及隊長夏薩特，上仗賽後互相指罵，要「魔獸」盧卡古調停。不過高圖奧斯否認說：「創作故事的目的是要令隊內製造不良氣氛，我們要將它擱在一旁，周四全力一戰。」
主帥馬天尼斯亦指球員在上仗賽後已開會，消除一切誤會。球隊2戰僅得3分、入1球，被維頓漢公開指前場欠創造力，傷愈的盧卡古，勢取復任正箭頭，而中場安迪奧拿拿停賽，料由泰利文斯頂上。馬天尼斯愛將隊長夏薩特仍缺態，但估計仍會擔正。
同樣由老將作骨幹的克羅地亞則齊心得多，首戰和摩洛哥後，上仗以4比1反勝加拿大兼上榜首，今場贏或和波已出線，預計上仗入兩球的卡拉馬歷及亦有入球的利華查續擔正，但翼鋒比列錫上仗傷出或由柯錫頂上。接近踢足兩場、37歲的領軍大將莫迪歷仍掌控中場。
4分摩洛哥撲出局加拿大
同組的非洲「亞特拉斯雄獅」摩洛哥手執4分，鬥已零分出局的加拿大，只要不敗便肯定可繼1986年後再入16強。摩軍體能及速度均不俗，而効力車路士的薛耶治及巴黎聖日耳門的翼衛阿舒拉夫，續領球隊闖關。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )