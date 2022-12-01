世界盃F組決戰｜老退論爆內訌 比利時撼克羅地亞

F組出線大熱的「歐洲紅魔」比利時，已陷出局危機！上屆季軍比利時上仗受挫摩洛哥，因「老退論」內訌加劇；今晚迎戰上屆亞軍克羅地亞(01/12 23:00)，要求勝出線，和波則要望另一邊廂摩洛哥大敗。比利時一眾褪色的「黃金一代」能否及時振作，令人關注。

比利時對上4個大賽，皆起碼躋身8強，但目前形勢岌岌可危，迪布尼的「老退論」，更引發老將維頓漢及跟前者有私怨的門將泰拔高圖奧斯，上仗敗後公開反擊。另據報迪布尼、維頓漢及隊長夏薩特，上仗賽後互相指罵，要「魔獸」盧卡古調停。不過高圖奧斯否認說：「創作故事的目的是要令隊內製造不良氣氛，我們要將它擱在一旁，周四全力一戰。」

主帥馬天尼斯亦指球員在上仗賽後已開會，消除一切誤會。球隊2戰僅得3分、入1球，被維頓漢公開指前場欠創造力，傷愈的盧卡古，勢取復任正箭頭，而中場安迪奧拿拿停賽，料由泰利文斯頂上。馬天尼斯愛將隊長夏薩特仍缺態，但估計仍會擔正。

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