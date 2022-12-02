世界盃H組決戰｜孫興民絕地一戰 南韓神鋒求挫葡萄牙

太極虎，絕地一擊！沒有場邊督師的葡籍主帥保羅賓度，「太極虎」南韓今晚已在H組出線的葡萄牙，為求晉級已無去路，唯有傾盡全力求勝(02/12 23:00)。同組另一場生死戰，烏拉圭亦要先打敗加納才有機會。

傷後戴上「護面罩」出場的射手孫興民，在世盃狀態平平，加上由中堅金玟哉領導的「5金」防線上仗失準，南韓在落後兩球下一度追和，但最終2比3不敵加納，目前2戰僅得1分，今場唯有贏波才有機會出線。不過，教練保羅賓度上仗賽後向球證激烈抗議補時不足，領下紅牌，今場無法在場邊督師倒戈鬥葡國。

保羅賓度的助手沙治奧哥斯達上仗賽後指全隊忿忿不平，並說：「沒有他(賓度)是我們的損失，他是一位出色的教練，但將令我們變得更強大、更團結，匯聚所有能量。」南韓在02年世盃主場曾以1比0擊敗葡萄牙，今場欲重溫舊夢，救星未必是缺態的孫興民；可能是上仗成為決賽周史上、首位亞洲人以頭槌入兩球的人氣前鋒趙圭誠(又譯曹圭成)。