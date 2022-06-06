世盃冠軍面子戰 法國攻「克」求反彈

齊博反彈！2018年世界盃冠、亞軍的法國及克羅地亞，今屆歐國聯A1分組賽首戰齊齊意外輸波，次輪雙方在周一香港時間深夜(07/06 02:45)在克羅地亞碰頭。其中衛冕歐國聯盟主的法國，今場很大機會要缺少「一前一後」主將壓陣，但大軍人才鼎盛，今場就算輪換出擊，加上主帥迪甘斯有望再度在場邊領軍，作客必定強攻對手，務必延續近年對賽優勢，再顯王者本色。

法國本屆歐國聯分組賽首戰，在教練迪甘斯丁父憂缺席下，主場由王牌前鋒賓施馬下半場先開紀錄，但仍以1比2反敗給丹麥，另一王牌射手基利安麥巴比半場因膝傷退下火線，而中堅華拉尼更拉傷腿筋被換出，預計上季在RB萊比錫腳風大順的射手尼干古及新星中堅威廉沙列巴，今場有機會擔正；至於中場或輪換効力祖雲達斯的拉比奧特上陣，至於「轉會紅人」摩納哥中場曹亞文尼，上仗表現一般。

對於「高盧雄雞」法國錄得自2013年鬥西班牙以來，首場國際賽主場敗仗，助教基史提芬認為因球員狀態欠銳及賽事太多，不過他仍樂觀說：「雖然以輸波作開始，但離世盃還有一段日子。」法國人才鼎盛外，在18年世盃決賽4比2贏克羅地亞後，上屆歐國聯又是跟這支「格仔兵團」同組，結果分別主場勝4比2及作客勝2比1，而前鋒基沙文，在這3仗鬥克軍皆有士哥，堪稱「格仔殺手」。