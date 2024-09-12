世盃南美外｜阿根廷巴西齊敗走

南美傳統雙雄阿根廷及巴西，就算前線排出星光熠熠的組合，但卻齊齊在世盃南美區外圍賽作客覆師；其中世盃冠軍阿根廷1比2受挫哥倫比亞，而巴西繼續低迷，0比1不敵弱旅巴拉圭。 阿根廷作客今夏美洲國家盃決賽手下敗將哥倫比亞，主隊仇人見面分外眼紅，而阿根廷該仗後缺少一直養傷的球王美斯，但仍可排出祖利安艾華利斯拍拿達路馬天尼斯的星級雙箭頭陣式。結果哥倫比亞憑回勇的老大哥占士洛迪古斯1入球1助攻，包括下半場中段射入奠勝12碼；氣走左翼尼高拉斯干沙利斯一度扳平的阿根廷，一雪前恥。兩軍賽後排在南美區居1、2位，阿根廷8戰18分，比哥軍多2分。

阿根廷仍居南美洲區榜首 憑今夏回勇表現，得以重返歐洲球壇搵食，並效力西甲華歷簡奴的占士洛迪古斯賽後說：「能夠打敗已贏盡一切的阿根廷，實在是重大勝利。天氣實在太熱，但我們踢得出色，贏得合理。」阿根廷中場迪保羅說：「我們對上5年只輸過3次，今次輪到我們落敗。我們處於一個任何人也想打敗我們的位置，這是正常。」

巴西低迷不敵巴拉圭 至於5屆世盃冠軍巴西繼續低迷，作客巴拉圭雖然排出「皇馬三星」洛迪高高斯、安迪歷及雲尼斯奧斯祖利亞三叉戟攻堅；但上半場被主隊的國際邁亞密中場迪亞高高美斯一記遠程炮破網後，就算半場換入祖奧柏度，尾段又由老將盧卡斯摩拉等鋒將出場，巴西全場只得3次中框攻門，0比1敗走。

南美洲區頭6名可直入2026年決賽周，近5戰外圍賽4敗的巴西，仍以8戰10分排第5，但第4至8位球隊其實只差2分；而巴西下月兩場外圍賽先後作客對智利及主場鬥秘魯，兩對手暫時在小組排尾二及包尾。 現役代表巴西次數最多的中堅馬昆奴斯賽後說：「教練仍在尋求最佳的戰術，這已反映在戰績上。隊內太多新球員，我們缺乏信心。晉級不是易事，這是困難時刻，我們要知道如何應付。」