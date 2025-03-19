世盃外南美洲重頭戲 巴西鋒銳勢贏哥倫比亞

世盃外南美洲區已完成三分二賽程，香港時間周五早上起會上演第13輪賽事，重頭大戰落在巴西主場迎戰哥倫比亞；兩軍近況同樣未有霸氣，但「森巴雄師」表現已見回穩，主場硬淨，鋒線人才濟濟，今場有力贏波，先重回勝軌。(球賽編號FB9172，3月21日08:45開賽)
南美洲區頭6名直接躋身明年世盃決賽周，第7名則要踢洲際附加賽；對現時排第4的哥倫比亞及第5的巴西，直入決賽周應沒有太大難度，但其中貴為世盃紀錄性5度封王的巴西，自主帥杜利華去年年初上任後，一直未有展現霸氣，其中帶領國家隊6戰世盃外只有3勝，包括上輪兩戰分別以1比1和委內瑞拉及烏拉圭，領軍能力未受好評。
巴西在外圍賽12戰失11球，是小組前列球隊中表現最差。可幸鋒力尚可，在大將尼馬仍未能徹底傷愈重返大軍下，補入新星安迪歷，連同他在皇家馬德里的隊友雲尼斯奧祖利亞、洛迪高高斯及巴塞隆拿大勇猛將拉芬夏比洛尼；配合中場般奴古馬雷斯、中堅加比爾馬加希斯及鋼門艾利臣比加3大英超兵，陣容完整平均。球隊在世盃外主場6戰只受挫阿根廷並共入12球，面對近績更差的哥倫比亞，主隊只要有鬥心，應可重返勝門。
哥倫比亞近4戰分組賽3敗，只領先巴西1分；客場戰力再打折扣，火力不足，面對強敵，主帥羅辛奴會轉打穩守突擊，中場派牌仍是已轉戰墨超的占士洛迪古斯，在利物浦表現回落的路易斯迪亞斯打箭頭。
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