世盃外南美洲重頭戲 巴西鋒銳勢贏哥倫比亞

世盃外南美洲區已完成三分二賽程，香港時間周五早上起會上演第13輪賽事，重頭大戰落在巴西主場迎戰哥倫比亞；兩軍近況同樣未有霸氣，但「森巴雄師」表現已見回穩，主場硬淨，鋒線人才濟濟，今場有力贏波，先重回勝軌。(球賽編號FB9172，3月21日08:45開賽)

南美洲區頭6名直接躋身明年世盃決賽周，第7名則要踢洲際附加賽；對現時排第4的哥倫比亞及第5的巴西，直入決賽周應沒有太大難度，但其中貴為世盃紀錄性5度封王的巴西，自主帥杜利華去年年初上任後，一直未有展現霸氣，其中帶領國家隊6戰世盃外只有3勝，包括上輪兩戰分別以1比1和委內瑞拉及烏拉圭，領軍能力未受好評。