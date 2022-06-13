世盃外跨洲附加賽 澳洲挑戰秘魯

承接上仗淘汰阿聯酋的氣勢，亞洲區代表澳洲，將在香港時間今夜(14/06 02:00)再在卡塔爾阿雷恩球場出戰跨洲附加賽，挑戰南美洲區代表秘魯，力爭連續5屆打入世盃決賽周。

兩隊曾在2018年世盃決賽周分組賽碰頭，當時秘魯勝2比0；計現時實力，「袋鼠兵團」澳洲仍比上不對手，但上仗憑兩名在德國搵食的中場球員積臣艾雲及曉魯斯迪入球，淘汰阿聯酋，對當地氣溫、場地熟習及比賽狀態，稍勝對手一籌。不過教練格拉咸阿諾上仗用馬菲歷斯任箭頭，效果一般，効力墨爾本城的占美麥卡倫，今場有望升任正選。

阿諾賽前說：「這對球員是改變一生的時刻，我會專注協助球員準備就緒。」對於將會有1萬2千名秘魯球迷在現場打氣，相反，「袋鼠」球迷只有約5百人，阿諾無畏說：「當他們(秘魯球迷)要失望回家，將令我們更感自豪。」

自2015年起帶領秘魯的阿根廷老教練加里卡，雖然現時已缺少身經百戰的頂級射手古里路及法芬壓陣，但大軍仍深具實力，守力尤其穩固；該隊在南美洲區外圍賽憑凌厲後勁，終壓倒哥倫比亞及智利，出線跨區附加賽，食胡人物當然是長期在意大利搵食的老牌前鋒盧柏度拿。至於在中東球會効力的中場居華及卡里路，將會作後上支援，力爭協助球隊，連續兩屆躋身決賽周。