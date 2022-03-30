世盃外｜中北美洲煞科大戰 哥斯達黎加求炒美國

中北美洲區第3圈前3位都可直入卡塔爾決賽周，而第4位球隊則會轉戰洲際附加賽。目前形勢，加拿大日前大勝牙買加後，已正式出線，相隔36年再次闖入世盃決賽周；至於美國與墨西哥則是同得25分，帶離第4位哥斯達黎加3分，並有絕大得失球優勢，換句話說，墨西哥今輪對已出局的薩爾瓦多只要保住不敗，便肯定出線，而哥斯達黎加在假設墨西哥晉級後，將至少要贏美國6球，才可搶走對方直接出線權。雖然形勢不利，但哥斯達黎加近況相當出色，連同剛戰2比1擊敗薩爾瓦多，近6場世盃外錄5勝1和，包括曾在主場打敗「一哥」加拿大，亦曾作客賽和墨西哥，今場面對美國應有一戰之力。說到底，哥斯達黎加人腳不俗，門將有巴黎聖日耳門的基羅拿華斯，由其統領的防線，近5場僅失1球；前線則有曾効力阿仙奴的祖爾甘保，此子上場攻入一球，令他以累積23球成為隊史第8位射手，將成美國防線心腹大患。