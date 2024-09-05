世盃外｜亞洲區第3圈開打 國足作客日本吞7蛋歷來最慘敗 全場僅一射

2026年世界盃亞洲區第3圈(18強賽)首輪賽事今晚開打，C組上演中日大戰，由國足作客鬥日本，雙方實力有差距下國足慘敗0:7，是歷來與日本及亞洲球隊交手的最大差距敗仗，亦是歷來第二大敗仗。國足大軍名單未有外流球員，面對擁大批國腳於歐洲效力的日本實以招架，全場只有一次攻門，控球率23%。日本憑遠藤航先開紀錄，三笘薰亦入一球，下半場南野拓實梅開二度，伊東純也、前田大然亦各入一球，久保建英補時「埋齋」。

名宿范志毅：看得我真的想跳進黃浦江

現場部分作客國足球迷於下半場更提早離場，內地傳媒及球迷均對賽果感「死心」，大嘆「日本今仗沒發揮100%實力，可見中日足球的差距多大」、「臉都不要了」、「解散吧」、「見證歷史」、「七龍珠集齊了」、「再不對國足抱希望了」。名宿范志毅感慨：「對面球進得太容易了，看得我真的想跳進黃浦江了。我們可以接受你輸給日本，但是讓對面進得那麽容易，真的太差了。」