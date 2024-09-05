世盃外｜亞洲區第3圈開打 國足作客日本吞7蛋歷來最慘敗 全場僅一射

2026年世界盃亞洲區第3圈(18強賽)首輪賽事今晚開打，C組上演中日大戰，由國足作客鬥日本，雙方實力有差距下國足慘敗0:7，是歷來與日本及亞洲球隊交手的最大差距敗仗，亦是歷來第二大敗仗。國足大軍名單未有外流球員，面對擁大批國腳於歐洲效力的日本實以招架，全場只有一次攻門，控球率23%。日本憑遠藤航先開紀錄，三笘薰亦入一球，下半場南野拓實梅開二度，伊東純也、前田大然亦各入一球，久保建英補時「埋齋」。
名宿范志毅：看得我真的想跳進黃浦江
現場部分作客國足球迷於下半場更提早離場，內地傳媒及球迷均對賽果感「死心」，大嘆「日本今仗沒發揮100%實力，可見中日足球的差距多大」、「臉都不要了」、「解散吧」、「見證歷史」、「七龍珠集齊了」、「再不對國足抱希望了」。名宿范志毅感慨：「對面球進得太容易了，看得我真的想跳進黃浦江了。我們可以接受你輸給日本，但是讓對面進得那麽容易，真的太差了。」
中央電視台不直播 稱版權收費「極度畸高」
今仗中央電視台罕有地不提供直播，引起球迷不滿。央視在賽前發聲明解釋，賽事直播權收費「極度畸高」，作為國營廣播機構「堅決抵制境內外資本攪亂體育版權市場的行為」，因此未獲直播權。
18強賽共有18支球隊，每6隊一組分成3組，進行主客循環賽，共踢10場，每組首2名將直入世界盃決賽周。而3組共6隊的第3和第4名，會分2組進行單循環賽事，2支首名直入決賽周，2支次名則通過附加賽決出勝者，勝方代表亞洲參加世界盃洲際附加賽。國足於18強賽處於C組，與日本、澳洲、沙特阿拉伯、巴林和印尼同組。國足作客日本後，下周二回師主場鬥對沙特阿拉伯。