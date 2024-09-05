世盃外｜亞洲區第3圈 日本主場迎國足

世盃外亞洲區第三圈3組比賽今日揭開戰幔，中國將在C組作客勁旅日本。考慮到中國晉級過程跌跌撞撞，人腳實力始終與「藍武士」大有距離；加上主隊勢精銳盡出，在埼玉2002體育場擺下擂台，有力大勝。(球賽編號FB0145，9月5日18:35開賽)
日本現時世界排名18貴為亞洲「一哥」，今屆世盃外第二圈面對北韓、敘利亞及緬甸，錄得6戰全勝兼零失球佳績，實力大超班。主帥森保一今次點兵不敢託大，除了受傷的阿仙奴右閘富安健洋未有入選，基本上已徵召了最強陣容出戰，包括了20名旅歐球員，當中不少更是在歐洲一線球隊企穩正選，如三笘薰、遠滕航、久保建英等；強如些路迪射手古橋亨梧亦未能入選，「藍武士」人才鼎盛，可見一斑。
國足方面，主帥伊萬科維奇(Branko Ivankovic)3年前執教阿曼時，曾在世盃外12強賽作客擊敗過日本，此事亦更令森保一今次加緊防範，絕不會大意，國足要爆冷的難度增加。
武磊或先任後備
國足今次點兵27人造訪日本，但早前在當地的第二課操練卻傳來壞消息，主力中堅朱辰杰因為肌肉拉傷缺操；此前伊萬科維奇一直以朱辰杰在防線與入籍兵蔣光太合作，假如最終要換人頂上，無論以蔣聖龍或高准翼擔正，要難抵擋日本狂攻，將相當吃力。前線方面，首席球星武磊因在國際賽狀態平平，或會先任後備；以拜合拉木及阿蘭的組合攻堅，或要靠死球戰術偷襲日本防線。
澳洲鬥巴林十拿九穩
另邊廂，同組尚有澳洲主場對巴林，主隊是亞洲頂級球隊，大賽經驗豐富，實力強橫；在外圍賽第二圈同樣6戰全勝未有失波。巴林上圈僅以小組次名出線，表現一般；近6次與澳洲交手全敗，又是強弱懸殊之戰，主勝十拿九穩。(球賽編號FB0146，9月5日18:10開賽)