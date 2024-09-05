世盃外｜亞洲區第3圈 日本主場迎國足

世盃外亞洲區第三圈3組比賽今日揭開戰幔，中國將在C組作客勁旅日本。考慮到中國晉級過程跌跌撞撞，人腳實力始終與「藍武士」大有距離；加上主隊勢精銳盡出，在埼玉2002體育場擺下擂台，有力大勝。(球賽編號FB0145，9月5日18:35開賽)

日本現時世界排名18貴為亞洲「一哥」，今屆世盃外第二圈面對北韓、敘利亞及緬甸，錄得6戰全勝兼零失球佳績，實力大超班。主帥森保一今次點兵不敢託大，除了受傷的阿仙奴右閘富安健洋未有入選，基本上已徵召了最強陣容出戰，包括了20名旅歐球員，當中不少更是在歐洲一線球隊企穩正選，如三笘薰、遠滕航、久保建英等；強如些路迪射手古橋亨梧亦未能入選，「藍武士」人才鼎盛，可見一斑。