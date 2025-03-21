世盃外｜冇美斯冇壓力 阿根廷「細」鬥烏拉圭

南美區外圍賽明晨爆發前列大戰，由沒有美斯的榜首阿根廷作客烏拉圭；兩軍同樣守強攻弱，爭出線席位又沒有壓力，預期戰情多數膠著，今場足智彩開出入球中位數[2.5]球，「細」盤可熱捧。(球賽編號FB9228，3月22日07:30開賽)

球王美斯在上仗美職賽後，因驗出大腿內收肌有輕傷，所以決定避戰今輪鬥烏拉圭及巴西兩場外圍賽大戰。阿根廷國家隊主帥史卡朗尼同時缺少受傷的兩大意甲前鋒的保羅戴巴拿及拿達路馬天尼斯壓陣，今場只能單靠西甲射手祖利安艾華利斯爭功，鋒力大削。

這支去年夏天美洲國家盃盟主，雖然目前安坐外圍賽榜首，出線明年決賽周指日可待；但「捧盃」後，戰績明顯下滑，對上6戰只得3勝，尤其近3場外圍賽作客只得1分，敗走哥倫比亞及巴拉圭，只能賽和委內瑞拉。可幸今場仍有「鋼門」達米安馬天尼斯、傷愈中堅基斯甸羅美路及另外兩位英超中場悍將、安素費南迪斯及阿歷斯麥阿里士打撐場，守力令人安心，且看更能否保持近4次跟烏拉圭交手，3次不失球的佳績。