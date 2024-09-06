2026年世界盃亞洲區外圍賽第3圈(18強賽)首輪賽事，國足作客日本慘敗0:7，是歷來與亞洲球隊交手的最大差距敗仗。國足大軍名單未有外流球員，面對擁大批國腳於歐洲效力的日本實難以招架，全場得前鋒張玉寧試過起腳，亦沒有中目標，控球率23%，賽後內媒及球迷均哀鴻遍野，要求國足主帥伊萬科維奇引咎下台，據報更有國腳直斥他「呃飯食」，但亦有意見認為雖然伊萬科維奇戰術有問題，但國足目前已是召入國內最「見得人」的陣容，如此比分可見中國足球已落後日本很多年。

傳球員斥國足主帥「呃飯食」 有內媒報道，國足更衣室賽後「一片死寂」，一名不願公開名字的國腳直言「與日本差距太大了。我們覺得已經盡力了，但這遠遠不夠。比賽特別是下半場時，實在太煎熬了，我們得面對現實。」、「上一屆世界盃外圍賽，我們也和日本隊同組，分別輸了0:1、0:2，這次輸0:7太丟臉，真的心裏無法接受，不應該是這個結果。」於英超效力的日本國腳中場三笘薰直言全隊踢得從容：「每個人都能正常發揮，這是好的方面。能夠從容地比賽，體現了球員們日常在高水平環境中的表現。」

三笘薰直言日本全隊「踢得從容」 全場最心傷的，莫過於遠赴東京的中國作客球迷，部份人感「心死」落後5球時已提早離場，亦有人賽後留於現場鼓勵球員繼續加油，一名國足球迷現場拍片談感受時留下男兒淚，竟稱球隊輸波不重要可惜的是踢不出鬥志，「你踢不過人家，你可以踢人」，言論惹嘩然。疑似小紅書流出的影片，看見一名身穿中國隊球衣的球迷於現場情緒頗為激動，雙眼流淚說：「我們不怕輸，我們真的不怕輸，我們怕的就是沒有了鬥志。」怎料。他其後就說：「你踢不過人家，你可以踢人。」他指日本隊的球員全部在歐洲聯賽效力，都應該會怕受傷，「你不能讓人耍著玩啊」。