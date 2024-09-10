世盃外｜國足勢頹 主場鬥沙特求反彈

國足上仗弱點表露無遺，主帥伊萬科維奇當日下半場突轉打3後衛陣式；由於據報從未演練，結果犯錯更多。據知，伊帥今戰會改以「4-4-2」菱形中場陣式出戰。另外，新華社發表題為《今日男足，不能只剩「擺爛」》的「記者手記」，指國足上仗表現擊穿了廣大球迷對國足底線的認知，球員在球場上低級失誤不斷，沒有戰術，沒有配合，沒有拚搶，連身體對抗都沒有，難怪網上批評之聲四起。文章強調球隊輸球可接受，但「擺爛」不能接受。未知此狠批能否刺激起國足的鬥心，還是造成壓力影響發揮。

對手沙特上仗僅以1比1逼和印尼，主帥文仙尼賽後坦承失望，指球隊臨門一腳欠佳，同時太多隊員在所屬球會欠缺上陣機會影響戰力。不過，作為世盃決賽周常客的沙特，為爭出線仍是較為可靠，客勝可捧。

日本可取巴林

另邊廂，同組的巴林主場對日本。巴林上仗趁尾段人多打人少，爆冷以1比0擊敗主場的澳洲，今場返回主場更具雄心；但日本貴為「亞洲一哥」，上仗大勝中國已顯超班實力，三笘薰、南野拓實及久保建英等歐洲聯賽攻擊好手，令敵衛防不勝防；再考慮雙方近3次交手，日本全勝，今場要再贏仍相當樂觀（球賽編號FB0365，9月11日0:00開賽）。