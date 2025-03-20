世盃外｜國足訪沙特 強「細」搶分

世盃外亞洲區第三圈外圍賽今日重燃戰火，其中C組的中國將會作客火併沙特阿拉伯。兩軍現時同分，分列小組包尾與第4，卻只落後次席的澳洲1分。今場預計雙方都會踢得謹慎，足智彩開出入球中位數[2.5/3] 球，可捧「入球」細。(球賽編號FB9191，3月21日02:15開賽)

C組目前形勢緊湊，除了榜首日本以6戰16分遙遙領先，次席澳洲有7分；同組其餘4隊全是6分。根據賽制，小組首、次名直接出線明年決賽周，3、4名則轉戰第四圈外圍賽，因此C組餘下4輪場場關鍵。