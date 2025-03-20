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體育
2025-03-20 04:29:54
日報

世盃外｜國足訪沙特 強「細」搶分

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中國足球隊
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世盃外亞洲區第三圈外圍賽今日重燃戰火，其中C組的中國將會作客火併沙特阿拉伯。兩軍現時同分，分列小組包尾與第4，卻只落後次席的澳洲1分。今場預計雙方都會踢得謹慎，足智彩開出入球中位數[2.5/3] 球，可捧「入球」細。(球賽編號FB9191，3月21日02:15開賽)

C組目前形勢緊湊，除了榜首日本以6戰16分遙遙領先，次席澳洲有7分；同組其餘4隊全是6分。根據賽制，小組首、次名直接出線明年決賽周，3、4名則轉戰第四圈外圍賽，因此C組餘下4輪場場關鍵。

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塞爾吉尼奧成國足新血

國足在上輪小組賽以1比3敗走日本，今場賽前收到好消息，巴西入籍兵沙真奴終於辦妥手續，可以正式代表國足出戰，更在身份證改名「塞爾吉尼奧」。此子現年30歲，出身於巴甲山度士，曾在日職效力鹿島鹿角有上佳表現；之後轉戰中超，新季會效力FC北京。此子司職攻中或輔鋒，日前已在國足對科威特的友賽完成首演，助國足贏3比1，有消息指他今場會先任後備。

國足在第三圈外圍賽暫時6戰僅入6球，名將武磊不在大軍名單，主帥伊雲高域據報雙箭頭會由拜合拉木與韋世豪組成；張玉寧則有傷在身先任後備，火力一般，預計今場作客不會過份冒險搶攻。

沙特由主帥雷拿特領軍，相比去年底出戰海灣盃，據報放棄了多位經驗戰將，為大軍注入不少新人提升活力。鋒線預計會由吉達艾阿里的艾布拉簡壓陣領軍，但把握力只算一般。球隊之前6輪分組賽更僅入3球，今場雖有地利，要搶攻也是有心無力，捧「細」盤最合理。

相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會

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