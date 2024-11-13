熱門搜尋:
美國減息 破地獄 特朗普 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-11-13 04:29:55
日報

世盃外｜國足陣容不整 焗攻巴林難打

分享：
中國足球隊
adblk5

世盃外亞洲區第三圈C組明日重燃戰火，其中在上輪打開勝門的中國作客巴林時，為保出線必會全力爭勝；然而在以武磊為首的3名主力因傷、停缺陣，國足陣容不整，卻要焗攻實力不弱的巴林，隨時貪勝不知輸，今場宜捧主隊。(球賽編號FB3854，11月14日22:00開賽)

國足上仗主場以2比1勇挫印尼，在小組3連敗後終於「開齋」，目前4戰得3分，在C組6隊中排包尾，與第5位印尼同分但得失球較差，跟「晉級門檻」第4位的巴林相差2分。國足為求出線，已無退路；但賽前消息指主力射手武磊腳傷仍未痊愈，難望趕及今場披甲。

adblk6

武磊缺陣 拜合拉木伙張玉寧

此外，防中謝文能停賽，右閘高准翼又是因傷落選今次大軍。主帥伊雲高域(Branko Ivankovic)據報會以林良銘出任正選防中，楊澤翔頂上擔正右閘一職；而鋒線則會續由拜合拉木與張玉寧掛帥，整體整力受削，要在客場贏波，絕不容易。

主隊巴林大軍今次未有大變動，續可強陣出擊。該隊之前曾作客爆大冷打敗澳洲，上輪則與沙特阿拉伯互交白卷，戰力不俗，兼且擅打反擊；恃主場之利迎戰心急求勝的國足，有力乘虛而入，今場坐和望贏。

C組同晚澳洲主場對沙特，客隊早前辭退了主帥文仙尼(Roberto Mancini)，改由前教頭夏菲雷納(Herve Renard)回巢，內部仍嫌混亂。兩軍現時同以4戰5分，分列二、三位，整體戰力稍佳的澳洲，在地頭出戰可秤高一線。(球賽編號FB3864，11月14日17:10開賽)

相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能