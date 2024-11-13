世盃外｜國足陣容不整 焗攻巴林難打

世盃外亞洲區第三圈C組明日重燃戰火，其中在上輪打開勝門的中國作客巴林時，為保出線必會全力爭勝；然而在以武磊為首的3名主力因傷、停缺陣，國足陣容不整，卻要焗攻實力不弱的巴林，隨時貪勝不知輸，今場宜捧主隊。(球賽編號FB3854，11月14日22:00開賽)
國足上仗主場以2比1勇挫印尼，在小組3連敗後終於「開齋」，目前4戰得3分，在C組6隊中排包尾，與第5位印尼同分但得失球較差，跟「晉級門檻」第4位的巴林相差2分。國足為求出線，已無退路；但賽前消息指主力射手武磊腳傷仍未痊愈，難望趕及今場披甲。
武磊缺陣 拜合拉木伙張玉寧
此外，防中謝文能停賽，右閘高准翼又是因傷落選今次大軍。主帥伊雲高域(Branko Ivankovic)據報會以林良銘出任正選防中，楊澤翔頂上擔正右閘一職；而鋒線則會續由拜合拉木與張玉寧掛帥，整體整力受削，要在客場贏波，絕不容易。
主隊巴林大軍今次未有大變動，續可強陣出擊。該隊之前曾作客爆大冷打敗澳洲，上輪則與沙特阿拉伯互交白卷，戰力不俗，兼且擅打反擊；恃主場之利迎戰心急求勝的國足，有力乘虛而入，今場坐和望贏。
C組同晚澳洲主場對沙特，客隊早前辭退了主帥文仙尼(Roberto Mancini)，改由前教頭夏菲雷納(Herve Renard)回巢，內部仍嫌混亂。兩軍現時同以4戰5分，分列二、三位，整體戰力稍佳的澳洲，在地頭出戰可秤高一線。(球賽編號FB3864，11月14日17:10開賽)
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