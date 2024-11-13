世盃外｜國足陣容不整 焗攻巴林難打

世盃外亞洲區第三圈C組明日重燃戰火，其中在上輪打開勝門的中國作客巴林時，為保出線必會全力爭勝；然而在以武磊為首的3名主力因傷、停缺陣，國足陣容不整，卻要焗攻實力不弱的巴林，隨時貪勝不知輸，今場宜捧主隊。(球賽編號FB3854，11月14日22:00開賽)

國足上仗主場以2比1勇挫印尼，在小組3連敗後終於「開齋」，目前4戰得3分，在C組6隊中排包尾，與第5位印尼同分但得失球較差，跟「晉級門檻」第4位的巴林相差2分。國足為求出線，已無退路；但賽前消息指主力射手武磊腳傷仍未痊愈，難望趕及今場披甲。