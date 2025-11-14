世盃外｜射手羅拔及時回勇 波蘭頂得住荷蘭

世盃外歐洲區今晚焦點之一是G組波蘭主場對荷蘭的榜首大戰，排次席的波蘭今場非勝不可，否則只能求保住次席踢附加賽；可幸射手羅拔利雲度夫斯基(Lewandowski)傷癒及時回勇，遇上和波亦勢奪首名的荷蘭，主隊至少可保不敗。(球賽編號FB9588，11月15日03:45開賽)
G組5隊角逐，荷蘭現以6戰5勝1和16分排榜首，波蘭少3分排次席。兩隊只餘兩輪，荷蘭得失球+19，遠勝只得+6的波蘭，換句話說今場荷蘭贏波固然馬上鎖定首名，和波亦可靠強大得失球差優勢，基本上已拿下決賽周入場券。相反，波蘭今場贏波才可保住爭首名機會，同時亦最少要多取1分，才可鎖定出戰附加賽資格。
波蘭分組賽平穩
細看波蘭今屆分組賽的表現，唯一敗仗竟然來自作客芬蘭；反而9月份造訪荷蘭打和1比1，完全不落下風，之後更乘勇在近兩場分組賽，接連打敗芬蘭及立陶宛，狀態及鋒而試。
再者，波蘭最好消息當然是首席射手羅拔利雲度夫斯基，近期終於在巴塞隆拿回歸，上輪西甲更復任正選兼大演帽子戲法，領軍擊敗切爾達。這位一代名將該役3個入球分別來自12碼、「窩利」近射及頭槌，名副其實「瓣瓣有」，狀態確認回勇；加上隊內尚有國際米蘭中場施連斯基(Zielinski)負責策動進攻，這對王牌組合是爭取佳績的保證。
荷蘭前場欠身材
另邊廂的荷蘭，上月兩場世盃外先後以4比0大炒馬爾他與芬蘭，出線在望壓力大減。主帥朗奴高文賽前收到壞消息，主力中鋒韋格賀斯(Weghorst)體能狀況欠佳已退隊，鋒線只能靠迪比(Depay)與加普(Gakpo)支撐；但失去中鋒「分波」及衝散對手防線，要入波難度增大。荷蘭其後已宣布補選斯特拉斯堡前鋒伊美加(Emegha)，但此子僅是首度入選，難有太大期望，球隊鋒力削減加上鬥心成疑，橙軍不值追捧。
