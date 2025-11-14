世盃外｜射手羅拔及時回勇 波蘭頂得住荷蘭

世盃外歐洲區今晚焦點之一是G組波蘭主場對荷蘭的榜首大戰，排次席的波蘭今場非勝不可，否則只能求保住次席踢附加賽；可幸射手羅拔利雲度夫斯基(Lewandowski)傷癒及時回勇，遇上和波亦勢奪首名的荷蘭，主隊至少可保不敗。(球賽編號FB9588，11月15日03:45開賽)

G組5隊角逐，荷蘭現以6戰5勝1和16分排榜首，波蘭少3分排次席。兩隊只餘兩輪，荷蘭得失球+19，遠勝只得+6的波蘭，換句話說今場荷蘭贏波固然馬上鎖定首名，和波亦可靠強大得失球差優勢，基本上已拿下決賽周入場券。相反，波蘭今場贏波才可保住爭首名機會，同時亦最少要多取1分，才可鎖定出戰附加賽資格。