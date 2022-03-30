世盃外︱尼日利亞出局爆球迷衝突　基洛斯辭任埃及主帥

6次出席世界盃決賽周的非洲「超霸鷹」尼日利亞，繼2006年之後，再次事隔3屆後緣盡決賽周。在球隊於世界盃非洲區外圍賽，第3圈賽事的次回合，被加納以作客入球淘汰後，大批球迷向球場及看台的加納球迷及球員投擲雜物，並演變成騷亂。而同樣出局的埃及，領隊基洛斯（Carlos Queiroz）亦宣布辭職。

尼日利亞與加納的兩回合賽事雖然都未能分出勝負，不過尼日利亞因為主場只能迫和加納之下，以作客入球被淘汰。主場的尼日利亞球迷在賽後立即宣洩對球隊出局的不滿。大批主場球迷向在場僅有約100名的作客球迷，以及場內的加納球員投擲水樽以及雜物等，令場內的加納球員需要倉皇跑回更衣室。

在球迷騷亂爆發後5分鐘，由當地警方及保安介入，並以警棍追打闖入球場的球迷，以及向球迷和場內發放催淚彈等。國際足協表示會翻看有關片段並要求尼日利亞的保安部門及足協職員作出解釋。而過去有關事件，相關主隊的足協將會被罰款，以及需要閉門作賽一段時間。