世盃外｜形勢白熱化 德國丹麥磨利刀

明年擴大的世盃決賽周，連同三個主辦國，已有28個席位名花有主；只是大戶歐洲暫時只有英格蘭確定入場券，其餘列強仍要埋頭苦幹爭小組首名，當中A組德國及C組丹麥在煞科戰分途出擊榜首大戰前，先要磨利刀打敗同組另一弱旅，確保大戰前優勢，必打真軍。

歐洲區一共有12個決賽周席位，完成本月外圍賽後，12組首名直接出線，K組英格蘭6戰全勝，成為首支出線的歐洲隊，本月鬥塞爾維亞及阿爾巴尼亞變成例行公事；其餘傳統列強未坐穩船，當中A組德國「出閘」即輸斯洛伐克，可幸之後3連勝，目前跟後者同是3勝1負，德國得失球佔優排榜首。