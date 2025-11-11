世盃外｜形勢白熱化 德國丹麥磨利刀

明年擴大的世盃決賽周，連同三個主辦國，已有28個席位名花有主；只是大戶歐洲暫時只有英格蘭確定入場券，其餘列強仍要埋頭苦幹爭小組首名，當中A組德國及C組丹麥在煞科戰分途出擊榜首大戰前，先要磨利刀打敗同組另一弱旅，確保大戰前優勢，必打真軍。
歐洲區一共有12個決賽周席位，完成本月外圍賽後，12組首名直接出線，K組英格蘭6戰全勝，成為首支出線的歐洲隊，本月鬥塞爾維亞及阿爾巴尼亞變成例行公事；其餘傳統列強未坐穩船，當中A組德國「出閘」即輸斯洛伐克，可幸之後3連勝，目前跟後者同是3勝1負，德國得失球佔優排榜首。
禾達美迪令人期待
「日耳曼兵團」本屆外圍賽提升紐卡素高大中鋒禾達美迪(Nick Woltemade)上大國腳，攻擊組合明顯平衡回復威力；球隊本周五深夜(14號)先作客鬥盧森堡，然後下周一深夜(17號)返主場迎斯洛伐克合演榜首戰，為求保住得失球優勢，以便鬥斯洛伐克和波夠分出線，看來「魚腩」盧森堡主場亦聽捱打。
海倫「翻生」
C組同樣緊湊，丹麥及蘇格蘭4戰10分，兩隊在下周二深夜(18號)在蘇格蘭主場合演榜首戰前，先分途出擊，丹麥本周六深夜(15號)主場鬥包尾白俄羅斯，而蘇格蘭同日作客希臘。北歐雄師丹麥全靠中鋒海倫(Rasmus Hojlund)「翻生」，個人對上3場世盃外共入4球，得失球暫時大幅領先蘇格蘭；不過屆時蘇格蘭佔主場之利，兩軍首循環只打和0比0，丹麥要連續三屆打入決賽周，要先破白俄進一步提升大戰前信心。