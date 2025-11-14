世盃外｜德國歸位 超班拆「堡」

德國在外圍賽首輪敗走斯洛伐克後，已連勝三場，暫時4戰9分，以得失球壓倒同分的斯洛伐克排榜首，只要連勝盧森堡及尾場榜首戰的對手斯洛伐克，即可保持至1954年以來，屆屆躋身決賽周的優良傳統。主帥拿高士文賽前說：「我們希望大軍保持平衡，每個位置都加倍保護，最重要是連取6分晉級。己隊不需要倚賴其他球隊的賽果，只需靠我們的表現。」他續說：「我們不容許再一次失手，球隊表現有進，如我所說在起步點，但仍要完成任務。」

重現生氣的「日耳曼兵團」德國，將於今晚深夜在世盃外A組作客鬥「魚腩」部隊盧森堡，主帥拿高士文強調專注本身表現，不理會出線競爭對手的賽果，目標是本月兩場國際賽全勝，奪取決賽周入場券，今場有力大炒先壯聲威。(球賽編號FB9591，11月15日03:45開賽)

科隆新星首入選

德國今次點兵最驚喜是召入僅踢過10場德甲的科隆超新星前鋒艾馬拿(El Mala)入伍，正選箭頭仍是禾達美迪(Woltemade)。與禾達美迪同樣效力紐卡素的後衛馬歷泰奧(Malick Thiaw)，相隔兩年回歸國家隊；翼鋒利萊辛尼(Leroy Sane)憑在效力土超加拉塔沙雷的出色表現，得到重返國家隊機會。

德國上月主場交手，中場大將甘美治(Kimmich)入2球，4比0氣走盧森堡，後者暫時4戰0分入1球失10球包尾，尾輪會作客北愛爾蘭，若然全敗，將是該國自2006年外圍賽後再次冇分落袋。球隊外圍賽唯一入球，是首輪鬥北愛時一度扳平的德甲奧格斯堡中場小將安曼達達里(Aiman Dardari)；而效力德甲聖保利前鋒施拿利(Sinani)亦有一定把握力，今場就算難逃大敗之餘，亦會力爭在主場謝幕再有入球機會。