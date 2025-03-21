世盃外｜歐洲區開戰 三獅主場勢破阿爾巴尼亞

成為史上第三位非英國出生的正式英格蘭國家領隊杜曹(Tuchel)，將會帶領「三獅兵團」劍指明年世盃；他的「處子戰」則在今晚深夜在世盃外歐洲區K組，於主場溫布萊鬥弱旅阿爾巴尼亞。雙方實力懸殊，三獅主將為討新帥歡心，務必合力演齣好戲，主隊大勝可期。(球賽編號FB9246，3月22日03:45開賽)

世盃外歐洲區分12組，每組(4或5隊的小組外圍賽)的首名直接出線決賽周。英格蘭同組對手是塞爾維亞，拉脫維亞、安道爾及今晚的阿爾巴尼亞；貴為去年歐國盃亞軍的英格蘭，牌面當然一枝獨秀。