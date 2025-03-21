世盃外｜歐洲區開戰 三獅主場勢破阿爾巴尼亞

成為史上第三位非英國出生的正式英格蘭國家領隊杜曹(Tuchel)，將會帶領「三獅兵團」劍指明年世盃；他的「處子戰」則在今晚深夜在世盃外歐洲區K組，於主場溫布萊鬥弱旅阿爾巴尼亞。雙方實力懸殊，三獅主將為討新帥歡心，務必合力演齣好戲，主隊大勝可期。(球賽編號FB9246，3月22日03:45開賽)
世盃外歐洲區分12組，每組(4或5隊的小組外圍賽)的首名直接出線決賽周。英格蘭同組對手是塞爾維亞，拉脫維亞、安道爾及今晚的阿爾巴尼亞；貴為去年歐國盃亞軍的英格蘭，牌面當然一枝獨秀。
成為繼艾歷臣及卡比路後，第三位「非英人」波士，杜曹任期暫時只有18個月；終極目標當然是將「足球帶回家」，助英格蘭奪取自1966年以來首個大力神獎盃。該隊在世盃外圍賽表現一向卓越，近31場錄得23勝，仍是保持最長不敗走勢的歐洲國家；而近6次對戰「紅黑兵團」阿爾巴尼亞全勝，包括2021年11月在歐國盃外圍賽，憑哈利卡尼中三元，在溫布萊以5比0大炒對手。
英格蘭新舊交替
杜曹初次徵召新星左閘路易斯史基利及老牌中堅丹般恩；34歲老將中場佐敦軒達臣仍然入圍。當然王牌前鋒哈利卡尼仍會孭重飛，此子自2016年9月在外圍賽處子登場後，14戰外圍賽入17球，今場會得到拉舒福特、菲爾科頓及祖迪比寧咸支援攻堅，看來個人又有機會大演入球騷。
阿爾巴尼亞去年歐國聯B3組包尾，主帥施雲奴續點兵出戰世盃外，26將中有7人在意大利搵食。在意甲效力的迪占士堤及伊斯馬伊利坐鎮後防；阿沙蘭尼及拉馬丹尼仍是中場主將，在韓職效力的查斯亞艾辛尼或土超前鋒文拿積負責攻堅。球隊實力只值歐洲「二線尾、三線頭」，作客戰力再打折扣，勢難阻止杜曹延續對上10位英格蘭正式領隊，首戰必勝的走勢。
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