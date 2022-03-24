世盃外｜歐洲區附加賽激戰連場 意大利迎北馬有暗湧

世盃外歐洲區附加賽今晚深夜開打，上演4場大戰(25/03 03:45)，其中焦點是應屆歐國盃冠軍意大利迎擊北馬其頓。力求避免連續缺席兩屆世盃決賽周的「藍衣兵團」，近況普通，在後防陣容不整下，面對來勢洶洶、曾在外圍賽打敗德國的北馬其頓，確有暗湧。

缺席了2018世盃決賽周後，意大利在去年的歐國盃強勢反彈，勇戰奪冠。原以為意軍已重拾強隊之風，豈料在今屆世盃外卻在分組賽尾段腳軟，最後5場只得1勝4和，將榜首之位拱手讓予瑞士，淪落至要踢附加賽。始終藍衣軍團近況飄忽，縱然在牌面實力上似是佔優，今場又得地利，也難言穩勝。

人腳方面，由名帥文仙尼帶領的意大利，今次大軍陣容未見驚喜，更要面對一雙正選老拍檔中堅基亞連尼與邦路斯因傷上陣成疑，加上迪羅倫素已因傷退隊，今場或改由巴斯東尼配搭基安盧卡文仙尼鎮守中路，大賽經驗稍嫌不足。可幸中場仍有馬高華拉堤及時傷愈，復出支撐，配合大勇箭頭恩莫比尼，攻力尚算不俗。