世盃外｜歐洲區附加賽激戰連場 意大利迎北馬有暗湧

世盃外歐洲區附加賽今晚深夜開打，上演4場大戰(25/03 03:45)，其中焦點是應屆歐國盃冠軍意大利迎擊北馬其頓。力求避免連續缺席兩屆世盃決賽周的「藍衣兵團」，近況普通，在後防陣容不整下，面對來勢洶洶、曾在外圍賽打敗德國的北馬其頓，確有暗湧。
缺席了2018世盃決賽周後，意大利在去年的歐國盃強勢反彈，勇戰奪冠。原以為意軍已重拾強隊之風，豈料在今屆世盃外卻在分組賽尾段腳軟，最後5場只得1勝4和，將榜首之位拱手讓予瑞士，淪落至要踢附加賽。始終藍衣軍團近況飄忽，縱然在牌面實力上似是佔優，今場又得地利，也難言穩勝。
人腳方面，由名帥文仙尼帶領的意大利，今次大軍陣容未見驚喜，更要面對一雙正選老拍檔中堅基亞連尼與邦路斯因傷上陣成疑，加上迪羅倫素已因傷退隊，今場或改由巴斯東尼配搭基安盧卡文仙尼鎮守中路，大賽經驗稍嫌不足。可幸中場仍有馬高華拉堤及時傷愈，復出支撐，配合大勇箭頭恩莫比尼，攻力尚算不俗。
分組賽僅排在德國之後的北馬其頓，之前已能打入歐國盃決賽周，足見他們的進步。在今屆分組賽中，北馬其頓曾作客以2比1打敗德國，只是該隊今場會有中場重心泰荷美哥斯達甸洛夫及艾利夫艾馬斯停賽，名將彭迪夫亦已從國家隊退役，爭勝關鍵將落在前鋒查高夫斯基的身上。值得一提，北馬其頓對上一次作客意大利是在上屆世盃外2017年，當時打和1比1，今場意軍亦不能大意。
C朗巴利望全力爭闖關
另外，同晚3場附加賽大戰，葡萄牙在殘陣之下迎戰土耳其，C朗賽前在社交網發文，坦承明白前路難行，但強調會全力帶領葡萄牙去到應該的位置。至於瑞典主場對捷克，「戰神」伊巴謙莫域今場停賽，首度入選的曼聯超新星艾蘭加或成瑞典爭勝奇兵。尚有威爾斯主場對奧地利，「大聖爺」加里夫巴利在缺席皇馬的國家打吡後，及時傷愈，將掛帥領軍爭勝。