世盃外︱歐洲足協落實烏蘇戰賽期

因應俄羅斯入侵烏克蘭，而延期舉行的世界盃外圍賽蘇格蘭對烏克蘭一戰，歐洲足協（UEFA）終於確定比賽日期，將安排在6月1日進行，而兩隊的勝方會在6月5日與威爾斯爭逐歐洲區的最後一張入場券。

就戰事影響，烏克蘭早前向UEFA申請要求延期，並獲得對賽的蘇格蘭等的接納，不過延後的日期一直未得到確定。直到周四，UEFA終於公布，將有關賽事延至6月1日舉行，而勝方與威爾斯的比賽，亦定在6月5日。同時，由於蘇格蘭與烏克蘭同在歐洲國家聯賽中同組，兩隊原定6月的對賽會延至9月。