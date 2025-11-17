世盃外｜歐洲A組榜首戰 德國勢炒斯洛伐克

近況大勇、中鋒出色，德國今晚深夜在世盃外歐洲區外圍賽A組煞科夜的榜首戰，於萊比錫主場迎戰斯洛伐克；雖然主隊和波已可首名直接出線，但氣勢正盛下，今場不會留手。足智彩開出「讓球」德國讓[-1.5/-2]球，主勝照捧。(球賽編號FB9769，11月18日03:45開賽) 德國在外圍賽首輪敗走斯洛伐克後連勝4場，暫時5戰12分，以絕大得失球優勢壓倒同分的斯洛伐克排榜首。兩軍今場大戰前先勝弱旅，德國作客2比0打敗盧森堡，斯洛伐克主場戰至補時1比0打敗北愛爾蘭；斯軍今晚務必要打敗德國才能首名出線，繼2010年後再闖世盃決賽周。

德國形勢大好，不過主帥拿高士文(Nagelsmann)今場賽前說：「我從未跟球隊說要拿1分出線，我們會嘗試求勝，這是必須的，合符我們的標準。若果我們踢得比今場(對盧森堡)出色，便有力言勝。」 德國今屆外圍賽殺出救星，新星中鋒、效力英超紐卡素的禾達美迪(Woltemade)上位，更包辦球隊對上兩勝的3個入球；球隊上仗變陣，改由基拿比(Gnarby)踢攻中，科利安華迪斯(Florian Wirtz)及利萊辛尼(Leroy Sane)側擊，收起隊長中場甘美治(Kimmich)，已收寓賽於操之效，今場必精銳盡出。 「日耳曼兵團」計近5戰主場只得2勝1和2負，但其中不勝的3場比賽是在歐國聯打和意大利、不敵葡萄牙及法國該三支現時世界排名前10球隊；而在今次外圍賽主場鬥北愛勝3比1及4比0輕取盧森堡，今場誓向對手報回首循環敗辱，賽後跟主場球迷開祝捷派對作謝幕。