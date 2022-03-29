世盃外｜ 比比回歸 C朗興奮 葡萄牙撲擊北馬

淘汰意大利的「巨人殺手」北馬其頓，今晚深夜將在世盃外歐洲區附加賽(30/03 02:45)，作客葡萄牙力爭決賽周入場券。北馬今場有中場主力雙星復出，加上國家總理開出巨額獎金振奮軍心，望能再創奇蹟贏波。至於葡萄牙突迎來「國王」比比歸隊，與球王基斯坦奴朗拿度(C朗)合力領軍冀能再闖世盃決賽周。

世盃外歐洲區附加賽會有3張入場券決出，今晚先演兩場決賽，當中北馬其頓爆大冷踢走去年歐國盃冠軍意大利，同時踢走意葡「夢幻對決」；連葡萄牙中場重心摩天奴亦承認，大軍之前備戰一直以意大利為假想敵，至於曼城中場貝拿度施華則提醒隊友不能大意：「北馬其頓能戰至這階段，證明他們是支強隊。我們必須傾力爭勝才可晉身決賽周。」至於葡萄牙在4強戰因感染新冠缺陣的老將中堅比比，日前已復操，據報C朗在訓練場興奮得高呼：「國王回來了！」此外，右閘祖奧簡斯路亦波監刑滿復出，將取代達洛治擔正。至於上仗在3比1擊敗土耳其之戰交出1入球1助攻的奧達維奧艾美臣，今戰回到其效力的波圖火龍球場主場出戰，與C朗及迪亞高祖達合組的3箭頭，相信只要繼續上仗積極踢法，葡軍仍看高一線。