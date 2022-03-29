世盃外｜ 比比回歸 C朗興奮 葡萄牙撲擊北馬

淘汰意大利的「巨人殺手」北馬其頓，今晚深夜將在世盃外歐洲區附加賽(30/03 02:45)，作客葡萄牙力爭決賽周入場券。北馬今場有中場主力雙星復出，加上國家總理開出巨額獎金振奮軍心，望能再創奇蹟贏波。至於葡萄牙突迎來「國王」比比歸隊，與球王基斯坦奴朗拿度(C朗)合力領軍冀能再闖世盃決賽周。
世盃外歐洲區附加賽會有3張入場券決出，今晚先演兩場決賽，當中北馬其頓爆大冷踢走去年歐國盃冠軍意大利，同時踢走意葡「夢幻對決」；連葡萄牙中場重心摩天奴亦承認，大軍之前備戰一直以意大利為假想敵，至於曼城中場貝拿度施華則提醒隊友不能大意：「北馬其頓能戰至這階段，證明他們是支強隊。我們必須傾力爭勝才可晉身決賽周。」至於葡萄牙在4強戰因感染新冠缺陣的老將中堅比比，日前已復操，據報C朗在訓練場興奮得高呼：「國王回來了！」此外，右閘祖奧簡斯路亦波監刑滿復出，將取代達洛治擔正。至於上仗在3比1擊敗土耳其之戰交出1入球1助攻的奧達維奧艾美臣，今戰回到其效力的波圖火龍球場主場出戰，與C朗及迪亞高祖達合組的3箭頭，相信只要繼續上仗積極踢法，葡軍仍看高一線。
北馬其頓方面，今場會有中場雙星泰荷馬哥斯達甸洛夫與艾利夫艾馬斯同時波監刑滿復出，令陣容回復完整。賽前該國總理科瓦切夫斯基在大軍出發前承諾，若球隊能打敗葡萄牙晉級，每名球員將獲50萬歐元獎勵振奮士氣。
利雲伊巴不能共存
同晚另一場大戰，波蘭主場迎擊瑞典(30/03 02:45)，亦是兩大老牌超級射手羅拔利雲度夫斯基與伊巴謙莫域的對決。波蘭上輪因對手俄羅斯被制裁禁賽，以逸待勞在主場靜候瑞典到訪；瑞典則於4強戰至加時以1比0淘汰了捷克晉級。戰神伊巴謙莫域上仗坐波監後，今場可上陣殺敵，激戰可期。