世盃外｜羅馬尼亞冒起 勢贏「波」

「三色軍團」羅馬尼亞去年再次冒起，今晚深夜在世盃外歐洲區，迎戰青黃不接的波斯尼亞，有力打響頭炮；在亂局的H組，注入出線強心針。(球賽編號FB9286，3月22日03:45開賽)
除了K組的英格蘭，H組是歐洲區唯一有5支參賽球隊，但形勢卻混 亂得多；除羅馬尼亞及波斯尼亞，還有奧地利、塞浦路斯及聖馬力諾。塞浦路斯今晚先迎聖馬力諾，而「羅波」戰當然更受注目。
事關羅馬尼亞自去年夏天由前帥、79歲的盧錫斯古再掌帥印，勢頭極猛；在歐國聯C2組6戰全勝入18球，手下敗將包括科索沃、塞浦路斯及立陶宛，來屆升B組，相反波斯尼亞在歐國聯A3組包尾，要降落B組。
「三色軍團」自1998年後未嘗打入世盃決賽周，但現時不乏潛力好手，當中在意甲卡利亞里効力的國家隊隊長中場拉斯雲馬連，去年在國家隊入球滾滾，共13次上陣入8球。在華歷簡奴司職右閘的安德列拉度，是今季西甲其中一位最出色後衛。名將之後伊亞尼斯赫傑、在沙特聯賽效力的門將尼達及中場史坦古，亦會是今場主力成員。球隊計對上5戰主場4勝1負，只曾大敗荷蘭腳下，但4場勝仗最少入3球，贏出信心，今夜值得支持。
前阿仙奴哥拉辛拿斯壓場
相反對上一次入決賽周數至2014年的波斯尼亞，去年在歐國聯A3組遇到強手，6戰只得2分包尾，入少失多，表現當然難以苛求。但問題是該隊主力陣容青黃不接，主帥巴巴路斯仍要以39歲隊長射手迪斯高，夥拍在德甲效力的迪米洛域攻堅，二人欠缺火花。德甲基爾中場基高域治有質未熟，31歲的意甲守將哥拉辛拿斯苦撐後場。球隊去年5戰作客1和4負入2球失16球，今夜遇上聲勢浩大的主隊，自然要看低一線。
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