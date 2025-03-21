世盃外｜羅馬尼亞冒起 勢贏「波」

「三色軍團」羅馬尼亞去年再次冒起，今晚深夜在世盃外歐洲區，迎戰青黃不接的波斯尼亞，有力打響頭炮；在亂局的H組，注入出線強心針。(球賽編號FB9286，3月22日03:45開賽)

除了K組的英格蘭，H組是歐洲區唯一有5支參賽球隊，但形勢卻混 亂得多；除羅馬尼亞及波斯尼亞，還有奧地利、塞浦路斯及聖馬力諾。塞浦路斯今晚先迎聖馬力諾，而「羅波」戰當然更受注目。

事關羅馬尼亞自去年夏天由前帥、79歲的盧錫斯古再掌帥印，勢頭極猛；在歐國聯C2組6戰全勝入18球，手下敗將包括科索沃、塞浦路斯及立陶宛，來屆升B組，相反波斯尼亞在歐國聯A3組包尾，要降落B組。