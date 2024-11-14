世盃外｜美斯率阿根廷「細」攻巴拉圭 巴西鬥委內瑞拉

失意美職總冠軍的阿根廷球王美斯，收拾心情返回國家隊備戰今年餘下兩場世盃外圍賽賽事，明晨先作客鬥守力突出的巴拉圭，預料客軍要贏難度不少，今場足智彩入球中位數[2.5]球，可熱捧「入球」細。(球賽編號FB3824，11月15日07:30開賽)。 球王美斯帶領的國際邁亞密在美職季後賽首圈出局，意味今輪國際賽作客鬥巴拉圭，以及主場戰秘魯後，球王可提早「收爐」，等待明年2月新季聯賽重開。阿根廷目前在世盃外南美區10戰22分帶頭，要以頭6名打入2026決賽周根本毫無難度；美斯大可跟一眾星級隊友，放鬆心情迎接今輪兩戰，面對近4戰世盃外2勝2和只失一球的巴拉圭，沒有必要強攻。

美斯投入訓練

加拿祖

艾華利斯

再要留意，阿根廷近3仗世盃外作客只得勝和負各一，場場只入1球；入球包括入2球的中堅奧達文迪及翼鋒尼高拉斯干沙利斯，箭頭不論用美斯、祖利安艾華利斯或拿達路馬天尼斯，都未有進帳。主帥史卡朗尼今場獲鋼門達米安馬天尼斯波監期滿，復出把關；遇上今季世盃外5戰主場入4球失2球、箭頭只是名氣一般、巴甲下游隊古亞巴的伊斯杜比達，阿根廷料可不失，預計戰情膠著，入球偏少。

拉芬夏比洛尼