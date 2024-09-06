世盃外｜褪色巴西入波難「多」

前巴甲聖保羅主帥杜利華，今年一月走馬上任，但今夏美洲國家盃才是他在正式比賽領軍出場，球隊分組賽1勝2和；但8強射輸12碼被烏拉圭淘汰，表現跟之前世盃外圍賽一樣，霸氣不足。他最重要任務當然是領軍在外圍賽打出佳績，球隊除今戰主場鬥厄瓜多爾外，之後會作客巴拉圭。他賽前說：「我們需要交出兩場佳績以提升排位，並會努力成這目標。」他呼籲大量球迷入場支持，以助「森巴雄師」重振聲威。

縱然主帥杜利華(Dorival)賽前呼籲球迷要踴躍入場，撐爆主場的巴西國家隊在世盃外南美洲區重新出發，力爭上游；但「森巴雄師」今年戰績平平，加上今場對手厄瓜多爾，絕非泛泛之輩，防守超穩，不易被攻陷，宜先取足智彩入球中位數[2.5]球「細」(球賽編號FB0192，9月7日09:00開賽)。

陣容上，皇家馬德里3名鋒將雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、洛迪高高斯(Rodygo Goes)以及新星安迪歷(Endrick)，勢成攻擊主力。兩位英超中場盧卡斯柏基達(Lucas Paqueta)及般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)，則是攻守聯繫的重將；縱是星味甚濃，但球隊對上兩場外圍賽主場，分別1比1和委內瑞拉及0比1受挫阿根廷，欠主場霸氣，明晨面對外圍賽6戰暫只失3球的厄軍，難望予取予求。

厄瓜多爾外圍賽暫領前巴西

對手厄瓜多爾目前在外圍賽6戰8分排第5位，比巴西更多1分；在今夏美洲國家盃鬥王者阿根廷射輸12碼，8強出局。老牌前鋒安拿華倫西亞(Enner Valencia)仍會掛帥，剛由白禮頓外借般尼的中場新星謝利美沙米恩圖(Jeremy Sarmiento)，以及今夏轉會巴黎聖日耳門的新星中堅柏曹(Pacho)，將是球隊新希望。效力車路士的超強防中摩西斯卡些度(Moises Caicedo)，更是球隊防守穩固的最強屏障。

兩軍對上4次交手，全部「總入球」開出2球，包括對上兩次都是巴西領先，但被逼和1比1，可見實力接近；今場戰情預料膠著居多，可先取「入球」細。