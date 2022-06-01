世盃外︱辛真高記者會落淚　冀為烏國人民打入世界盃

世界盃外圍賽，將會在今晚(1日)進行歐洲區的最後一席的補賽。受到俄羅斯入侵的烏克蘭，將會作客對蘇格蘭，爭取歐洲區附加賽最後一席決賽的資格。而烏克蘭國腳的辛真高（Oleksandr Zinchenko）在賽前的記者會上落淚，表示希望打入世界盃，給予烏克蘭人民。

因為俄羅斯入侵的影響，烏克蘭國家隊早在年初已經向國際足協及歐洲足協申請比賽延期，並獲得准許延至今晚才進行。烏克蘭與蘇格蘭的勝方，將會再對威爾斯才能取得世界盃歐洲區的最後一席。

在記者會上，效力曼城的辛真高表示：「每一個烏克蘭人都希望一件事，就是停止戰爭。我跟來自世界不同國家的人談論過，以及向一些不了解烏克蘭正發生中的事的烏克蘭小孩解釋。他們只想停止戰爭，他們的夢想就是停戰。在來到足球場，球隊，我們的夢想，是我們要去世界盃。希望給予烏克蘭人特別的感受，因為他們非常值得這個時刻。」

蘇格蘭將向主場球迷派烏國歌詞

烏克蘭的領隊柏查哥夫（Oleksandr Petrakov）就在記者會上，表揚蘇格蘭的職球員，因為蘇格蘭計劃在比賽前向主場球迷派發烏克蘭國歌的歌詞，讓在場的主場球迷也可能參與一同唱烏克蘭的國歌。辛真高之後又表示：「我還想向很多不明白的國家說，今日烏克蘭，明日可能就是你。所以為甚麼我們需要團結，一同去擊敗侵略者。我肯定整個烏克蘭都會看着我們，我們會感受到支持。」