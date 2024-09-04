世盃外｜阿根廷缺美斯鬥智利取「細」

阿根廷球王美斯(Messi)自從美洲國家盃決賽弄傷右足踝，至今仍未復出；該國在周五早上世盃外南美洲區，迎戰青黃不接的智利，雖然勝望壓一，但先取足智彩入球中位數[2.5/3]球「細」，值博率更高(球賽編號FB0107，9月6日08:00開賽)。

貴為今夏美洲國家盃盟主阿根廷，目前在世盃外以5勝1和居榜首，更拋離宿敵巴西8分之多，要以頭6名直入兩年後的世盃決賽周，毫無懸念，往後比賽大可練兵為主。37歲的美斯在今夏球隊決賽至加時，打敗哥倫比亞封王後；其所屬球會國際邁亞密宣布，球王弄傷右足踝韌帶，復出無期，今次自然亦落選國家隊大軍。