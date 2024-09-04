世盃外｜阿根廷缺美斯鬥智利取「細」

阿根廷球王美斯(Messi)自從美洲國家盃決賽弄傷右足踝，至今仍未復出；該國在周五早上世盃外南美洲區，迎戰青黃不接的智利，雖然勝望壓一，但先取足智彩入球中位數[2.5/3]球「細」，值博率更高(球賽編號FB0107，9月6日08:00開賽)。
貴為今夏美洲國家盃盟主阿根廷，目前在世盃外以5勝1和居榜首，更拋離宿敵巴西8分之多，要以頭6名直入兩年後的世盃決賽周，毫無懸念，往後比賽大可練兵為主。37歲的美斯在今夏球隊決賽至加時，打敗哥倫比亞封王後；其所屬球會國際邁亞密宣布，球王弄傷右足踝韌帶，復出無期，今次自然亦落選國家隊大軍。
沒有美斯，「天使」迪馬利亞亦退役，但這支「藍白兵團」仍然猛將如雲，包括美洲國家盃奠勝功臣拿達路馬天尼斯，新星祖利安艾華利斯，聯同門將達米安馬天尼斯、中堅利辛度馬天尼斯、中場阿歷斯麥亞里士打及翼鋒阿歷真度加拿祖等英超兵。另一前鋒戴巴拿婉拒投沙特球會，仍留羅馬後，重新入選。
阿根廷防守出色
阿根廷今夏6戰美洲盃只失1球，有沒有美斯，防守固若金湯，今場碰上鋒力奇弱的智利，又可睇定來食。智利近年成績走低，青黃不接問題嚴重，今夏美洲國家盃分組賽3戰不勝兼一球不入，加上在世盃外分組賽6戰只入3球得5分。名將前鋒阿歷斯山齊士落選，反而另一老退大將伊度亞度華加斯仍在陣中，將聯同今夏轉投修咸頓的前鋒巴尼頓合力攻堅；前鋒質素有限，要破主隊鋼門馬天尼斯十指關談何容易，今場只能囤重兵防守，輸少當贏，可先取「入球」細。