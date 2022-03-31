世盃外｜雷射光襲埃及沙拿緣盡卡塔爾 C朗利雲上世盃尾班車

2022世盃外圍賽來到尾聲，其中歐洲區附加賽再多兩隊躋身決賽周，當中由球王基斯坦奴朗拿度(C朗)帶領的葡萄牙，在主場以2比0輕取北馬其頓晉級，Ｃ朗的5戰決賽周美夢終能實現。連同非洲區決出5隊，目前已有27隊鎖定了決賽周資格，而決賽周分組賽第一檔種子8隊亦已落實。

「巨人殺手」北馬其頓在歐洲區附加賽4強先淘汰了意大利，但來到決賽作客火龍球場，最終未能再造奇蹟，淨吞兩蛋而歸，為葡軍奠勝是梅開二度的中場球星般奴費南迪斯。37歲的C朗將會迎來個人球員生涯的第5次決賽周，更有機會與其宿敵美斯再碰頭，令人期待。C朗賽後在社交網寫上：「我太高興了！目標達成，感謝所有葡萄牙人的支持！」

陪同葡萄牙在附加賽出線的，尚有利雲度夫斯基帶領的波蘭，在主場以2比0淘汰瑞典。瑞典「戰神」伊巴謙莫域僅在尾段以後備身份上陣，可惜未能改寫戰局，正式緣盡決賽周。

非洲區方面，第3圈5個組合對決，其中塞內加爾在次回合主場以1比0小勝埃及，兩回合連加時打和1比1，互射12碼；以穆罕默德沙拿為首的埃及球員都被主場球迷以雷射光瘋狂射面，結果埃及包括沙拿在內有3人宴客，塞內加爾以3比1險勝，勇闖決賽周。另外，喀麥隆則憑加時戰補時4分鐘入球，在次回合戲劇性贏2比1，兩回合打和2比2，並靠作客入球優惠淘汰阿爾及利亞，與摩洛哥、加納及突尼斯攜手出線。

此外，南美洲在前4名早已鎖定出線權後，秘魯在最後一輪以2比0擊敗巴拉圭，保住第5名；稍後會在洲際附加賽，與兩支亞洲區第3圈分組賽第3名球隊阿聯酋及澳洲的勝方，爭上尾班車。

決賽周分組賽周五抽籤

值得一提，目前已有27隊鎖定決賽周資格；而在周五的決賽周分組賽抽籤，第一檔種子亦已決出，包括主辦國卡塔爾，以及7支世界排名最高球隊分別是巴西、比利時、法國、阿根廷、英格蘭、西班牙及葡萄牙。