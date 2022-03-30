世盃外︱12碼淘汰埃及　塞內加爾戲劇性反勝晉級

在年初的非洲國家盃，塞內加爾在決賽以12碼射贏埃及，首次奪得非洲冠軍的頭銜。然而兩支球隊在非洲區的世界盃外圍賽最終階段再次交手，埃及本以為首回合有1球領先優勢，卻在次回合僅4分鐘在混戰中被追和，並再次在12碼不敵塞內加爾，未能取得年底世界盃決賽周的入場券。

在歐洲冠軍意大利被淘汰之後，非洲冠軍的塞內加爾，今仗也處於出局的邊沿。因為首回合被埃及攻破大門，令球隊處於劣勢，但次回合在主場出擊的塞內加爾，4分鐘就因為埃及防線的解圍不遠，保拿爾迪亞（Boulaye Dia）衝前起腳，皮球在混亂中省中埃及守將法希（Hamdi Fathi）入網，令主場塞內加爾將總分追平。不過比賽之後未再有入球，令雙方繼非國盃決賽之後，再次以12碼分勝負。

在前兩輪，兩軍都未有球員射入，包括埃及的利物浦射手穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），不過塞內加爾之後3球全中，其中最後一球更由沙拿的紅軍隊友沙迪奧文尼（Sadio Mane）射入，相反埃及卻有穆斯達菲穆漢（Mostafa Mohamed）射入，令塞內加爾憑12碼3:1淘汰埃及。