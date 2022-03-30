世盃外︱12碼淘汰埃及　塞內加爾戲劇性反勝晉級

在年初的非洲國家盃，塞內加爾在決賽以12碼射贏埃及，首次奪得非洲冠軍的頭銜。然而兩支球隊在非洲區的世界盃外圍賽最終階段再次交手，埃及本以為首回合有1球領先優勢，卻在次回合僅4分鐘在混戰中被追和，並再次在12碼不敵塞內加爾，未能取得年底世界盃決賽周的入場券。
在歐洲冠軍意大利被淘汰之後，非洲冠軍的塞內加爾，今仗也處於出局的邊沿。因為首回合被埃及攻破大門，令球隊處於劣勢，但次回合在主場出擊的塞內加爾，4分鐘就因為埃及防線的解圍不遠，保拿爾迪亞（Boulaye Dia）衝前起腳，皮球在混亂中省中埃及守將法希（Hamdi Fathi）入網，令主場塞內加爾將總分追平。不過比賽之後未再有入球，令雙方繼非國盃決賽之後，再次以12碼分勝負。
在前兩輪，兩軍都未有球員射入，包括埃及的利物浦射手穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），不過塞內加爾之後3球全中，其中最後一球更由沙拿的紅軍隊友沙迪奧文尼（Sadio Mane）射入，相反埃及卻有穆斯達菲穆漢（Mostafa Mohamed）射入，令塞內加爾憑12碼3:1淘汰埃及。
喀麥隆反勝阿爾及利亞晉級
至於非洲區的另外4張入場券，分別由喀麥隆、加納、摩洛哥、以及突尼西亞取得。其中喀麥隆雖然首回合不敵阿爾及利亞，但是次回合於法定90分鐘追和之後，加時雖然兩隊各入一球，但是喀麥隆仍憑作客入球，淘汰阿爾及利亞。至於加納同樣藉作客入球晉級，他們首回合與尼日利亞賽和0:0，次回合作客與對手踢成1:1，憑這一個作客入球，加納取得世界盃入場券。而摩洛哥次回合4:1擊敗剛果民主共和國，並以總比數5:2晉級。至於突尼西亞就兩回合以1:0淘汰馬里晉級。