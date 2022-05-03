世盃外︱6非洲國家遭國際足協懲處　埃及重賽無望

國際足協就沙拿被激光照射，向塞內加爾作出處分，但未有接納重賽要求。(網上圖片)

國際足協（FIFA）公布就非洲區世界盃外圍賽的多場亂局作出處分，其中在塞內加爾對埃及一仗，埃及射手穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在主射12碼之前，被場內球迷以雷射光射中。塞內加爾被FIFA罰款及要求未來一場比賽閉門。

FIFA公布，向6個非洲國家作出處分。當中塞內加爾、尼日利亞與剛果民主共和國需要罰款以及閉門作賽。其中塞內加爾被指，在3月29日對埃及的比賽，未能控制場內的秩序及保安，當中包括有球迷向場內擲物、燒煙花以及使用雷射筆，還被指在場內懸掛具攻擊性的標語，被罰款17.5萬瑞士法郎（約140.5萬港元），以及需要在未來的1場賽事上閉門作賽。然而對於埃及指，球隊在互射12碼時被主場球迷的雷射筆影響，國際足協未有接納埃及的重賽要求。

尼日利亞被罰120萬

另外，在尼日利亞對加納一戰，尼日利亞球迷完場後向場內擲物，令客隊職球員需要倉皇跑回更衣室。尼日利亞亦被罰款15萬瑞士法郎（約120.4萬港元），以及需要有一場比賽閉門。

至於剛果則被指在兩回合的比賽都有球迷違規，當中包括主場未能控制場內的秩序及保安，以及作客時向場內擲物，分別被罰12萬瑞士法郎（約96.3萬港元）及5,000瑞士法郎（約4萬港元），並需要有一場閉門作賽。而尼日利亞亦被罰款15萬瑞士法郎（約120.4萬港元）。