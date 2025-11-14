世盃外｜C組二龍爭珠 丹麥「細」剿白俄壯行色

「北歐旋風」丹麥自從去年10月由安德列治教練、丹麥人韋馬(Riemer)接掌兵符後，表現煥然一新，主帥主導4-3-3陣式，踢法進取具侵略性；最令人印象深刻是今年3月歐國聯半準決賽鬥葡萄牙，兩回合法定時間各勝一場，丹麥戰至加時飲恨。眾將之後踢出信心，今屆外圍賽暫時得3勝1和只失1球，力爭連續三屆入決賽周，暫佔上風。

除A組外，歐洲區C組爭出線更出現單打獨鬥的形勢，榜首丹麥明晚主場先鬥弱旅白俄羅斯，只要全取3分，將會佔據有利位置迎接之後榜首戰，今場或會留力。足智彩開出入球中位數[3.5]球，可先取「細」盤。(球賽編號FB9607，11月16日03:45開賽)

或留力下輪關鍵戰

著名門將卡斯柏舒米高(Kasper Schmeichel)、老將中場基斯甸安達臣(Christian Eriksen)及回勇前鋒海倫(Hojlund)均在陣中，球隊目前得失球大幅度領先同分的蘇格蘭，今場主場或會避重就輕，準備下周二作客後者的大戰；加上效力紐卡素的另一前鋒好手韋利安奧索拿(William Osula)因傷退隊，今場隨時贏了就算。

白俄羅斯近年跌落歐洲魚腩級水平，今屆4戰全敗包括上次在中立場吞丹麥六蛋；慶幸上仗作客以1比2僅負蘇格蘭，球員防守表現大有改善，今場必會死守，未必再次大敗。