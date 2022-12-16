世盃季軍戰｜力爭季軍再創歷史 摩洛哥再撼克羅地亞

分組賽同組、準決賽皆落敗的克羅地亞及摩洛哥，香港時間周六晚將於哈利法國際球場再度碰頭(17/12 23:00)，必要分出高下，力爭世盃季軍，絕非一般的安慰獎。

在後防傷兵滿營下，加上攻勢多但欠埋門質素，「亞特拉斯雄獅」摩洛哥剛在準決賽0比2受挫法國；但無論如何，該隊4強賽前已寫下非洲球隊的新一頁，教練歷格古揚言全力爭季軍之餘並說：「心理上，今場將會難踢，但我會讓之前未曾上陣的球員有出場機會，他們貢獻良多。己隊有一些時間恢復過來，跟住便會嘗試力爭季軍，令我國足球驕傲。」

教練歷格古在4強戰，冒險讓多位有傷的防線主力紮繃帶上陣，結果中堅阿古特賽前熱身再傷、隊長中堅路曼沙斯及左閘馬沙拉奧提早傷出，今場全上陣成疑。反而中前場人腳仍然充裕，包括之前停賽的意乙巴里箭頭查達亞，今場可以復出。

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