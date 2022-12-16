世盃季軍戰｜力爭季軍再創歷史 摩洛哥再撼克羅地亞

分組賽同組、準決賽皆落敗的克羅地亞及摩洛哥，香港時間周六晚將於哈利法國際球場再度碰頭(17/12 23:00)，必要分出高下，力爭世盃季軍，絕非一般的安慰獎。
在後防傷兵滿營下，加上攻勢多但欠埋門質素，「亞特拉斯雄獅」摩洛哥剛在準決賽0比2受挫法國；但無論如何，該隊4強賽前已寫下非洲球隊的新一頁，教練歷格古揚言全力爭季軍之餘並說：「心理上，今場將會難踢，但我會讓之前未曾上陣的球員有出場機會，他們貢獻良多。己隊有一些時間恢復過來，跟住便會嘗試力爭季軍，令我國足球驕傲。」
教練歷格古在4強戰，冒險讓多位有傷的防線主力紮繃帶上陣，結果中堅阿古特賽前熱身再傷、隊長中堅路曼沙斯及左閘馬沙拉奧提早傷出，今場全上陣成疑。反而中前場人腳仍然充裕，包括之前停賽的意乙巴里箭頭查達亞，今場可以復出。
這邊廂，摩洛哥仍嘗試挑戰歷史高位；那邊早一天被阿根廷擯出局的克羅地亞，雖然無法連續兩屆打入決賽，但他們曾在1998年季軍戰擊敗荷蘭(當屆法國打敗巴西封王)，今場當然不會放軟手腳。教練戴歷的合約將至2024年歐國盃決賽周，之前還要準備半年之後的歐國聯4強淘汰賽爭霸戰，他希望中場「魔笛」莫迪歷，留隊至2024年大賽之餘，並說：「我們先要收拾心情，贏取季軍戰。」
歐洲隊奪上10屆季軍
兩軍今屆分組賽同組，首輪即要交手打和0比0，打起摩洛哥的信心，終突破之前非洲球隊頂多入8強的歷史魔咒。今場又會獲主場球迷一面倒支持，但夫添及休息較對手多一天的克羅地亞，今場不乏攻擊好手包括奧錫、尼高拉華錫、柏高域及利華查可用，分組賽曾在哈利法國際球場亮相，大炒加拿大4比1。往績顯示，世盃大部分季軍戰都不乏入球騷，對上10屆俱由歐洲隊取得季軍。