世盃決賽｜新舊球王巔峰對決 美斯阿根廷鬥麥總法國

阿根廷對法國、美斯、基利安麥巴比「內訌」，2022年卡塔爾世盃周日來到終章，決賽將在可容納逾8萬人的魯賽爾球場，上演新舊球王巔峰對決，同時亦是兩國鬥快第3度封王(18/12 23:00)！

只欠一枚世盃冠軍獎牌以加冕的阿根廷球王美斯，一再強調今場決賽是他最後一場世盃比賽。他上屆跟法國在16強交手，雖然交出2次助攻，但仍被梅開二度的麥巴比「麥總」帶領的法國，以4比3淘汰出局。今屆已交出5入球3助攻的美斯，愈戰愈勇，累計射門、中框及助攻次數，各項數據比他在巴黎聖日耳門的球會隊友麥巴比優勝；今場更要肩負為阿根廷繼1978、86年再次捧盃的重任，兼破歐洲球隊對上4屆封王的壟斷局面，面對球王接班人麥巴比，當然冇面俾。

阿根廷今屆不是一人球隊，美斯在國家隊的師弟祖利安艾華利斯，今屆已入4球，包括上仗梅開二度，加上今場可夫添出擊，拿達路馬天尼斯、保羅戴巴拿及「天使」迪馬利亞隨時可上陣搏殺，防線又有穩健門將達米安馬天尼斯鎮守，誓要報上屆一敗之仇。

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