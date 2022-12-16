世盃決賽｜新舊球王巔峰對決 美斯阿根廷鬥麥總法國

阿根廷對法國、美斯、基利安麥巴比「內訌」，2022年卡塔爾世盃周日來到終章，決賽將在可容納逾8萬人的魯賽爾球場，上演新舊球王巔峰對決，同時亦是兩國鬥快第3度封王(18/12 23:00)！
只欠一枚世盃冠軍獎牌以加冕的阿根廷球王美斯，一再強調今場決賽是他最後一場世盃比賽。他上屆跟法國在16強交手，雖然交出2次助攻，但仍被梅開二度的麥巴比「麥總」帶領的法國，以4比3淘汰出局。今屆已交出5入球3助攻的美斯，愈戰愈勇，累計射門、中框及助攻次數，各項數據比他在巴黎聖日耳門的球會隊友麥巴比優勝；今場更要肩負為阿根廷繼1978、86年再次捧盃的重任，兼破歐洲球隊對上4屆封王的壟斷局面，面對球王接班人麥巴比，當然冇面俾。
阿根廷今屆不是一人球隊，美斯在國家隊的師弟祖利安艾華利斯，今屆已入4球，包括上仗梅開二度，加上今場可夫添出擊，拿達路馬天尼斯、保羅戴巴拿及「天使」迪馬利亞隨時可上陣搏殺，防線又有穩健門將達米安馬天尼斯鎮守，誓要報上屆一敗之仇。
麥巴比望助法國衛冕
35歲的美斯征戰5屆，仍在尋覓一枚冠軍獎牌；不過4年多前，麥巴比已繼「黑珍珠」比利之後，成為決賽最年輕的士哥手，更一屆功成，法國封王。如今只有23歲的他，更有機會跟「高盧雄雞」法國一起「冧莊」，成就1962年巴西之後，沒有國家隊能完成的非凡任務。
法國衛冕之旅亦非坦途，大軍受傷病困擾，幸準決賽更憑左閘迪奧靴南迪斯及後備前鋒高路梅安尼各入一球，淘汰摩洛哥，力爭自1998年及2018年後，三奪世盃。麥巴比現時跟美斯一樣以5球並列射手榜首位，近兩仗雖食白果，但隊友紛紛挺身而出，而前鋒拍檔基奧特已攻入4球，加上基沙文助攻助守，這個進攻鐵三角的火力，當然不遜已連續5戰入2球或以上的阿根廷。
4年前，尼高路簡迪成功箝制美斯，法國主帥迪甘斯剛戰派出非常規主力的尤素夫科芬拿擔正，今場或是決賽奇兵。基奧特說：「我們要贏波，會盡一切努力阻止美斯；但他們不是一人球隊，隊內有很多出色球員，所以實力強勁。」