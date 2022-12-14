世盃發光發熱 車路士兩棄將爭氣

倫敦球會車路士近年不論管理層及球員均變動頻繁，當中不少棄將都在新東家有好表現；今夜法摩4強大戰，兩位在今屆賽事中相當搶鏡的「棄將」基奧特與「邊緣人」亦成爭勝關鍵，誓打爭氣波。

早前壓過名宿亨利，以53球成為法國國家隊新「入球王」的基奧特、跟摩洛哥攻擊主將薛耶治，曾在2020/21年球季共事車路士一季，可惜該季不論是上半季任教的林柏特，或下半季接手的杜曹，都不重用二人。「藍戰士」該季歐聯決賽打敗曼城封王，二人同坐冷板凳。該球季後，基奧特轉投AC米蘭獲重生，而原本在阿積士表現火熱的薛耶治，則在英超浮沉，今屆在世盃前只曾1次在英超正選上陣，未獲車路士新帥樸達另眼相看。

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