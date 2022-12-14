世盃發光發熱 車路士兩棄將爭氣

倫敦球會車路士近年不論管理層及球員均變動頻繁，當中不少棄將都在新東家有好表現；今夜法摩4強大戰，兩位在今屆賽事中相當搶鏡的「棄將」基奧特與「邊緣人」亦成爭勝關鍵，誓打爭氣波。
早前壓過名宿亨利，以53球成為法國國家隊新「入球王」的基奧特、跟摩洛哥攻擊主將薛耶治，曾在2020/21年球季共事車路士一季，可惜該季不論是上半季任教的林柏特，或下半季接手的杜曹，都不重用二人。「藍戰士」該季歐聯決賽打敗曼城封王，二人同坐冷板凳。該球季後，基奧特轉投AC米蘭獲重生，而原本在阿積士表現火熱的薛耶治，則在英超浮沉，今屆在世盃前只曾1次在英超正選上陣，未獲車路士新帥樸達另眼相看。
基奧特的埋門把握力似隨年齡增長而提升，已由以往二線配角，走上一線！上屆決賽周他踢足7場一球不入，但卻造就隊友基沙文及基利安麥巴比各入4球，助法國封王。賓施馬今屆賽前受傷退隊，「能力被低估」的基奧特，與兩大好手在前線續前緣，配合領隊更具侵略性的踢法，頭頂腳踢已入4球，力爭世盃金靴獎。
2015年選擇棄出生地方荷蘭，當上摩洛哥大國腳的薛耶治，雖以48戰入19球，暫列國家隊歷來入球紀錄第3位；但在國家隊戰功不多，更曾在今年初因跟前帥夏利賀域不咬弦，以28歲以齡宣布退出國家隊。幸新帥歷格古成功挽回這位翼鋒，今屆5戰交出入球及助攻各一，成球隊前線策動快攻的命脈、罰球專家。不論摩洛哥最終能否再行前一步，綽號「巫師」的薛耶治，已證明在頂級大賽的實力，今屆世盃或成此子在球會生涯準備作V型反彈的一大契機。