瑞士前鋒比列安保路在上半場中段近門頭槌先拔頭籌，英格蘭直到上半場補時，由左閘勞基梳爾後上禁區頂勁射破網追和。換邊後「三獅兵團」積極增強進攻，並藉著瑞士後衛史堤芬蘇巴在78分鐘禁區內犯手球，由哈利卡尼主射12碼得手，終以2比1取勝，寫下隊史最佳的連續21場法定時間不敗佳績。

英格蘭趁國際周賽期為世界盃決賽周練兵，在溫布萊主場2比1反勝瑞士。主帥修夫基賽後滿意今場試陣及新兵表現；同時大讚隊長哈利卡尼的正面心態感染球隊。卡尼今仗入球追平名宿卜比查爾頓紀錄，並僅次於入53球的朗尼，成為「三獅兵團」隊史次佳射手。

英格蘭明晚將再友賽科特迪瓦，繼而在今夏出戰歐國聯繼續為11月的世盃決賽周練兵。對於今場勝仗，修夫基非常滿意，事關包括水晶宮後衛馬克古希、泰歷米素爾與修咸頓守將獲加彼德斯都順利完成國家隊首演，而水晶宮的中場干拿加歷查則是在「三獅兵團」首度擔正，眾人均表現不俗。

此外，球隊今場在不同時段因應不同人腳，演練不同陣式，包括「3-4-3」、「5-4-1」，以至尾段的「4-2-3-1」及「4-3-3」等，並從落後到反勝。修夫基坦承今場令他獲益良多：「能夠讓一些甚少為我們上陣，以及首披國家隊戰衣球員落場爭勝，這是個最好的練習。我們曾經落後，然後利用戰術變化去解決問題，防守都很好，大家也學到了很多。」

今年7月才29歲的哈利卡尼今場入球後，在英格蘭累積攻入49球，僅次於攻入53球的朗尼。修夫基對哈利卡尼表現讚不絕口：「看到他(哈利卡尼)與那些球員名字並列於歷史，就知道他是何等出色。他在爭取破紀錄同時，也會全力為球隊著想，爭取佳績，將正面的心態帶給全隊，我為他感到非常高興。」