世盃附加｜傷停滿營中門不穩 葡軍闖關靠C朗

C朗5戰世盃決賽周夢難圓？37歲的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(C朗)，正力爭出席可能是其球員生涯最後一次世盃決賽周，然而在明晚深夜(25/03 03:45)於世盃外歐洲區附加賽主場對土耳其賽前，卻收到壞消息，包括比比與魯賓戴亞斯一對正選中堅在內，將有多達7名主力缺陣，葡萄牙大軍要贏波晉級，又要靠C朗？

在世盃外歐洲區A組排在塞爾維亞之後僅得次席的葡萄牙，來到附加賽先在波圖迎戰土耳其，勝方會於下周二火併意大利對北馬其頓的勝方，爭逐一張今年11月卡塔爾世盃決賽周入場劵。大戰當前，C朗今季在曼聯的狀態反覆，要獨力撐起球隊倍感壓力。

葡軍今仗面對嚴重兵荒問題，守將祖奧簡些路與中場連拿度辛捷士均要在今場停賽，其中後者本身亦已有傷在身，即使球隊能晉級，下場附加賽決賽亦難望披甲。