世盃附加｜傷停滿營中門不穩 葡軍闖關靠C朗

C朗5戰世盃決賽周夢難圓？37歲的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(C朗)，正力爭出席可能是其球員生涯最後一次世盃決賽周，然而在明晚深夜(25/03 03:45)於世盃外歐洲區附加賽主場對土耳其賽前，卻收到壞消息，包括比比與魯賓戴亞斯一對正選中堅在內，將有多達7名主力缺陣，葡萄牙大軍要贏波晉級，又要靠C朗？
在世盃外歐洲區A組排在塞爾維亞之後僅得次席的葡萄牙，來到附加賽先在波圖迎戰土耳其，勝方會於下周二火併意大利對北馬其頓的勝方，爭逐一張今年11月卡塔爾世盃決賽周入場劵。大戰當前，C朗今季在曼聯的狀態反覆，要獨力撐起球隊倍感壓力。
葡軍今仗面對嚴重兵荒問題，守將祖奧簡些路與中場連拿度辛捷士均要在今場停賽，其中後者本身亦已有傷在身，即使球隊能晉級，下場附加賽決賽亦難望披甲。
此外，年屆39歲仍穩佔國家隊正選的老將中堅「狂人」比比，突證實感染新冠，正接受隔離，今場肯定缺陣，加上曼城中堅魯賓戴亞斯與狼隊雙星包括守將尼爾遜施美度及中場魯賓尼維斯，一眾英超兵因傷無緣今次大軍；里昂門將安東尼盧比斯亦剛因傷退隊，主帥費蘭度山度士近日分別從U21代表隊提升了里爾年輕中堅堤亞高迪查路，以及狼隊門將荷西沙亞入伍，以求有充足兵源調動。不過，在一對正選中堅均無緣披甲下，葡軍今場中路或只能以38歲老將荷西方迪夥拍20歲小將干卡路恩拿斯奧鎮守中路，防守能力令人擔心，面對去年年尾錄得世盃外3連勝兼攻入10球的土耳其，考驗極大，幸好葡軍中前場仍有C朗、B費南迪斯、祖奧菲歷斯等巨星壓陣，若能一改保守打法，積極進攻減輕後防壓力，理應有能力解決對手。