中北美洲足協反對世界盃再擴軍　歐亞皆不贊同

南美足協（CONMEBOL）早前提出將2030年的世界盃隊數增至64隊，不過歐洲足協（UEFA）及亞洲足協（AFC）表明反對後，中北美洲及加勒比海地區足協（CONCACAF）主席的蒙達利安尼（Victor Montagliani）也表態反對。他更指出，不認為擴軍是正確之舉，更會影響球壇的生態。

2030年作為世界盃的一百周年，國際足協（FIFA）除了將主辦權給予西班牙、葡萄牙及摩洛哥之外，同時也將部份比賽安排在最初舉辦世界盃的南美洲，在阿根廷、巴拉圭及烏拉圭上演部份比賽。南美方面因此建議讓更多的球隊參賽，不過此舉未有得到其他洲份的足協支持。中北美足協的主席蒙達利安尼在接受美國ESPN訪問就對建議作出貿疑：「我不認同男子世界盃增加到64隊，對賽事本身，以至到整個球壇生態，以及從國家隊、球會比賽、聯賽及球員來說是一個正確舉動，我們甚至連48隊的新世界盃都未開始。個人而言，我不認為擴展至64隊應該放上檯面討論。」