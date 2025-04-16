中北美洲足協反對世界盃再擴軍　歐亞皆不贊同

南美足協（CONMEBOL）早前提出將2030年的世界盃隊數增至64隊，不過歐洲足協（UEFA）及亞洲足協（AFC）表明反對後，中北美洲及加勒比海地區足協（CONCACAF）主席的蒙達利安尼（Victor Montagliani）也表態反對。他更指出，不認為擴軍是正確之舉，更會影響球壇的生態。
2030年作為世界盃的一百周年，國際足協（FIFA）除了將主辦權給予西班牙、葡萄牙及摩洛哥之外，同時也將部份比賽安排在最初舉辦世界盃的南美洲，在阿根廷、巴拉圭及烏拉圭上演部份比賽。南美方面因此建議讓更多的球隊參賽，不過此舉未有得到其他洲份的足協支持。中北美足協的主席蒙達利安尼在接受美國ESPN訪問就對建議作出貿疑：「我不認同男子世界盃增加到64隊，對賽事本身，以至到整個球壇生態，以及從國家隊、球會比賽、聯賽及球員來說是一個正確舉動，我們甚至連48隊的新世界盃都未開始。個人而言，我不認為擴展至64隊應該放上檯面討論。」
亞洲足協：這會造成混亂
其實在早前歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）都已經指擴展至64隊是「壞主意」，而亞洲足協的會長薩勒曼（Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa）也認為這會造成混亂。薩勒曼表示：「如果這議題是可以改變，那麼就不只會是把賽事擴展到64隊。也可能有人提出要加到132隊，這到時會變成甚麼？這會造成混亂。」
國際足協在2017年的會議，投票決定將2026年世界盃擴展至48隊。而國際足協的第75屆大會，將會在下月於巴拉圭舉行，而南美足協打算提出有關的議題討論。如有關議題獲接納，2030年的世界盃就有達128場的比賽，數量是上屆64場的兩倍。