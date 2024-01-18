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體育
2024-01-18 14:12:22

中國國腳林良銘失分又失業　中超大連人解散

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林良銘周三仍代表中國對敘利亞。(路透社)

林良銘周三仍代表中國對敘利亞。(路透社)

中國足球接連受到打擊，除了國足在亞洲盃的比賽兩戰全和陷出局邊沿之外，中超球會的大連人公布，因為未能清除球會債務，導致未能取得今年的參賽資格而宣布解散。大連人的唯一國腳林良銘在一日內就兩受打擊。

國足的表現不濟已遭內地媒體的抨擊，在餘下的比賽對衞冕的卡塔爾，將成為球隊能否出線的關鍵。同時中國足協又公布了球會完成債務清單的名單，隨後中超球會的大連人就宣布，因為無法解除「歷史的債務」，無法取得來季的參賽資格，故宣布解散球隊。不過大連人的解散傳聞早已流傳，而林良銘亦傳會轉投其他中超球會。

林良銘周三仍代表中國對敘利亞。(新華社) 林良銘周三仍代表中國對敘利亞。(美聯社)

該位26歲的國腳在汕頭出生，並曾在西班牙的皇家馬德里B隊受訓及上陣，其後轉到葡萄牙的馬里迪莫，但未能升上一隊，之後先借到大連人，其後正式回歸內地球壇。林良銘在周三（17日）賽後亦被問到球會解散的感受，他表示很遺憾，但感謝球會過去支持。

大連人去年在中超取得第15名，來年將要降級。而港隊守將的勞烈斯，去季也在該隊效力，不過他在為港出戰亞洲盃前已確定與球會解約，據報來季會加入另一支中甲球會。大連在中國足球歷史上，曾有「足球城」的稱號，主因在中國足球職業化初年大連實德在國內贏得多次冠軍，不過隨着實德的退出，之後成立的大連人現在又解散。內地媒體人就指，大連方面會保留大連人的梯隊。

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另外香港隊的守將李毅凱確認與港超的標準流浪解約，承認之後會再度轉投內地球會。

大連城宣布解散。(微博截圖)

大連城宣布解散。(微博截圖)

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