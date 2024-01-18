中國國腳林良銘失分又失業　中超大連人解散

中國足球接連受到打擊，除了國足在亞洲盃的比賽兩戰全和陷出局邊沿之外，中超球會的大連人公布，因為未能清除球會債務，導致未能取得今年的參賽資格而宣布解散。大連人的唯一國腳林良銘在一日內就兩受打擊。

國足的表現不濟已遭內地媒體的抨擊，在餘下的比賽對衞冕的卡塔爾，將成為球隊能否出線的關鍵。同時中國足協又公布了球會完成債務清單的名單，隨後中超球會的大連人就宣布，因為無法解除「歷史的債務」，無法取得來季的參賽資格，故宣布解散球隊。不過大連人的解散傳聞早已流傳，而林良銘亦傳會轉投其他中超球會。