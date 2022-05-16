中國棄辦亞洲盃　印度及中東有意承接

亞洲足協在上周六(14日)宣布，中國因應疫情放棄了主辦明年舉行的亞洲盃賽事。外圍傳媒就報道，有力及有意接手的國家及地區，可能是中東或印度。

中國以難以主辦一個開放的比賽為由，放棄明年的亞洲盃，外國媒體就報道，現時有力主辦的國家，可能是包括今年舉辦世界盃的卡塔爾，以及有意申辦2027年亞洲盃的沙特阿拉伯及印度。

報道指出，卡塔爾今年底舉行世界盃，故此在基礎設施上有能力再承接有關賽事，而該國也是有意接辦2027年的亞洲盃，故此要臨時接手並不困難。至於另一個有意申辦2027年賽事的沙特阿拉伯，近年的基礎設施也發展迅速，並且舉辦了意大利超級盃以及西班牙超級盃兩項賽事，故此也具備一定條件。而印度也是2027年的申辦國家之一，該國今年才舉辦了女子亞洲盃以及在10月舉行女子世少盃的比賽，故此也是另一有力後補。

南韓未有表態接手

至於曾與中國爭奪2023年主辦權的南韓，該國的足協代表就表示，如果要承接國際賽事，將需要與政府以及各地方組織商討，而他們目前未有進行任何的討論。

中國近期已先後宣布將今年舉行的亞運會及世界大學生運動會延期，而原定的青年亞運會就已經取消，至於原本今年暑假舉行的東亞盃足球賽，亦已確定由日本接手主辦。