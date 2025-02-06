中國球員歐洲頂級聯賽「清零」　日媒分析：中超高薪乏外流動力

日本足球傳媒「超WORLDサッカー!」近日刊載了一篇有關中國足球的報道，指目前歐洲53國頂級聯賽再沒中國球員，原因是中超高薪令他們欠缺外流動力，目前國足大名單球員均於國內效力，旅歐球員「清零」 長遠只會打擊中國足球隊的發展。

土耳其超級聯賽球隊巴沙克舒希上月尾宣布，「最後一名留守球員」隊內中國24歲後衛吳少聰回流中超加盟北京國安，結束為期兩年的外流歐洲生涯，亦令中國球員在歐洲53國頂級聯賽的身影正式消失。「超WORLDサッカー!」指出，以往一批中國球員曾在歐洲五大聯賽闖蕩，比如孫繼海在曼城效力多年，而如今淪為階下囚的李鐵也曾在英超愛華頓踢球，表現不俗。

然而，隨著2010年代中國足球的「金元時代」到來，以廣州恒大為首的中超土豪開始以高薪吸引國內球員留在本土發展。前鋒武磊曾於2019至2022年效力愛斯賓奴踢西甲，已是近年最知名的外流歐洲國腳。儘管疫情後中國足球投資熱潮降溫，並實施了工資帽政策，但中超的人工待遇依然遠超許多歐洲二、三線聯賽，直接減低中國球員外流誘因。

長遠打擊中國足球隊發展

以歸化國腳侯永永為例，這位曾效力於挪威二級聯賽的中場球員，上月轉會中超升班馬雲南玉昆，年薪為500萬人民幣，超過很多挪威超級聯賽球隊球員，因而他拒絕了挪超多隊招攬，「可見中國球員不外流與實力不濟無關」。

剛離開青島海牛的保加利亞主帥佩特羅夫也對中超的高薪提出了類似的看法，坦言近年只有武磊一人在西班牙踢了一段時間，大部分中國球員對海外發展興趣不大，因為國內的高薪讓他們沒有動力去適應歐洲的競爭環境和文化挑戰。

文章最後總結，中國國家隊目前正競逐2026年世界盃外圍賽，但缺乏旅歐球員對國足長遠發展來說是弊大於利，可能成為他們競爭力不足的一大隱患。