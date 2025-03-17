香港體壇今日喜訊不斷，繼空手道「「世一」劉慕裳奪得K1超聯杭州站金牌後，羽毛球香港隊混雙組合鄧俊文／吳芷柔亦在中國瑞昌大師賽以局數2：1擊退東道主組合廖品逸／黃可欣，闆別6年再奪世巡賽超級100系列冠軍。
7號種子身份奪冠
鄧俊文／吳芷柔曾於2019年搭檔，先後在泰國大師賽超級300取得季軍及中國陵水羽毛球大師賽超級100奪得冠軍。直至今年年初，二人再次合作出戰世界羽聯世界巡迴賽，前幾站的成績經過磨合期後終現成果。鄧俊文／吳芷柔今站以7號種子身份參賽，首圈擊退馬來西亞組合後，再連挫三對中國組合闖入決賽。
「鄧吳配」今與8號種子另一國羽拍檔章涵宇／唐睿芝，首局初段形勢緊湊。香港隊站穩腳後採取主動攻勢，將比分拉開至10-5。雖然被對一度追近比分，鄧俊文／吳芷柔憑較穩定發揮，以21-17 先取首局。第二局形勢相反，國羽組合一度將比分拉開至 10-5，鄧俊文／吳芷柔咬緊牙關一口氣連追5分至10平手。然而香港隊在技術暫停後有較多失誤，被對手以21-18 扳回一城。
決勝局，「鄧吳配」稍佔優勢，一度連取5分半局頒先11-7。交換場區後，鄧俊文／吳芷柔憑藉靈活的調動進一步擴大比分，最終以21-17、18-21、21-12 勝出。繼 2019年後再次在世巡賽奪得冠軍。
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