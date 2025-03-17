香港體壇今日喜訊不斷，繼空手道「「世一」劉慕裳奪得K1超聯杭州站金牌後，羽毛球香港隊混雙組合鄧俊文／吳芷柔亦在中國瑞昌大師賽以局數2：1擊退東道主組合廖品逸／黃可欣，闆別6年再奪世巡賽超級100系列冠軍。

7號種子身份奪冠

鄧俊文／吳芷柔曾於2019年搭檔，先後在泰國大師賽超級300取得季軍及中國陵水羽毛球大師賽超級100奪得冠軍。直至今年年初，二人再次合作出戰世界羽聯世界巡迴賽，前幾站的成績經過磨合期後終現成果。鄧俊文／吳芷柔今站以7號種子身份參賽，首圈擊退馬來西亞組合後，再連挫三對中國組合闖入決賽。