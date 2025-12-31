中國花樣滑冰組合身高差惹討論　網民：親子活動？

全國花樣滑冰錦標賽早前結束，一對中國的組合在國內甚至國外都引起討論，原因是二人的身高差距太大。這對組合的李欣澤與李明達，雖然被指在比賽表現上不錯，但是有網民認為花樣滑冰講求優雅，這種差距與優雅有明顯落差，亦有網民直接笑言：「親子活動？」
全國花樣滑冰錦標賽一連3日在黑龍江省冰上訓練中心舉行，而其中雙人短節目的項目引起了話題。因為其中一對的參賽者，李欣澤與李明達的組合，在身高上的差異成為網民討論的焦點，據報2人年齡相差7年，李明達16歲而李欣澤只有9歲。雖然內地媒體指花樣滑冰不但在於運動員的身高及體型，更考慮到運動員在冰上表示的默契以及表演。報道指二人體型雖然有明顯差異，佐是在基本功等表現出默契以及流暢的動作，贏得現場觀眾觀眾的掌聲。
不過在內地社交平台，網友都是質疑的聲音多，有網民質疑：「對這個項目不了解，是不允許童工，還是對身高有要求。」之後回應的人稱：「至少沒有美感，這個項目好似有舞蹈編排分，舞蹈沒有美感會扣分的。他們無非是利用規則的漏洞，很明顯，女子運動員越少，托舉和拋接動作越輕鬆」事實上根據成績，二人最終只有127.23分，在9個參賽組合中排第8。也有不少網民取笑「別人出演神仙眷侶，這邊演出父女溫情」、「親子活動？？」、「龍捲配豬神……（《一拳超人》）」。