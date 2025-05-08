中國香港冰球隊世錦賽摘銅 麥顯齊：希望來屆可以摘金

中國香港冰球男子隊剛於墨西哥完成2025世界錦標賽（IIIB）賽事，以3勝2負的成績，獲得銅牌；教練Carey Durant滿意球隊的發揮，隊員麥顯齊則希望來屆可以摘下金牌。

今屆世錦賽於墨西哥克雷塔羅舉行 今屆世錦賽（IIIB）賽事於4月27至5月3日在墨西哥克雷塔羅舉行，除了東道主墨西哥及中國香港外，同組其他參賽隊伍包括朝鮮、菲律賓、新加坡及蒙古；其中墨西哥從IIIA組別降級，而蒙古則是去年IV組別冠軍，得以升班。 賽事以單循環形式舉行，勝方得3分，落敗0分；打和加時作賽，勝方得2分，負方1分。港隊今屆賽事第一仗對手便是同組實力最強的墨西哥，以2：5不敵對手；次仗面對上屆小組排第2的朝鮮，以5：9敗陣。不過，港隊其後越戰越勇，分別以17：2擊敗菲律賓、11：0大破新加坡，最後一仗以7：3力挫蒙古，以5戰3勝2負得42球失19球共9分，摘下銅牌，戰績與去屆持平。墨西哥以5戰5勝排榜首升班，新加坡則5戰皆北，來屆須降班到IV組別作賽。



港隊主教練：起初表現慢熱但後來越打越好 港隊主教練Carey Durant總結今次賽事時表示：「這對我們來說是一次很好的賽事，起初我們表現得有點慢熱，但後來越打越好，鄧博仁、鄭重彬及王賢樂在前線有很好的發揮。」鄧博仁今屆賽事取得18分（8入球10助攻），是港隊得分最高的球手；王賢樂及鄭重彬亦分別攻入16及14分。 Carey Durant續道：「作為教練，我對於今次的成績十分滿意，我們不是失去了金牌或銀牌，我們是拚盡全力地在世界舞台上，摘下了一面銅牌。我們面對的對手非常強大，而我們亦已竭盡所能。我們希望能讓香港感到驕傲，而我認為我們做到了。」



中國香港冰球男子隊今年屢創佳績，早前便獲港協暨奧委會頒發「體育精神獎」，表揚球隊於哈爾濱 2025 亞洲冬季運動會中展現的團隊精神，以及在受襲事件中堅持克制的道德情操。

在今屆賽事也有不俗表現的麥顯齊則表示：「我覺得我們表現不錯，摘下了銅牌，但我認為我們有能力奪得金牌的，因為我們全隊在整個賽事都很努力，拚盡一切；而且可惜的是，我們陣中也有一些傷患，影響了整體發揮。我希望我們能繼續努力練習，變得更強，來屆可以將金牌帶回香港。」 中國香港冰球男子隊今年屢創佳績，早前便獲港協暨奧委會頒發「體育精神獎」，表揚球隊於哈爾濱 2025 亞洲冬季運動會中展現的團隊精神，以及在受襲事件中堅持克制的道德情操。

