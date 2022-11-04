中場發電孖寶復擔正 曼城誓劫「富」搶榜首

剛戰半力出擊仍在歐聯分組賽食尾胡的「藍月」曼城，在香港時間明晚返英超迎擊今屆最強升班馬富咸(05/11 23:00)。雖然新「入球機器」艾寧夏蘭特因傷上陣仍成疑，但兩大中場「發電機」奇雲迪布尼及貝拿度施華將會正選復出，火力不用懷疑，只要能箝制對手的塞爾維亞「坦克車」阿歷山大米祖域，今場主場誓贏波搶回榜首！

曼城剛在周中於篤定歐聯首名出線的情況下，主帥哥迪奧拿收起超過半數主力迎戰西維爾，結果焦點落在17歲的右閘歷高路易斯(Rico Lewis)，這位之前從未為藍月一隊正選出賽的青訓產品，在52分鐘接應前鋒祖利安艾華利斯妙傳，殺入禁區窄位抽入扳平，最後曼城反勝3比1完場。這個入球，更令他打破法國前鋒賓施馬，在17年前的紀錄(17歲352天)，以17歲346天之齡，成為歐聯史上最年輕首次正選出場即入波球員。

主帥哥迪奧拿賽後大讚這位新星，認為他需要多一點耐性，等候更多出賽機會，因跟他同位置的還有祖奧簡斯路、文路爾艾簡治及史東斯等，而明晚英超鬥富咸，剛戰只以後備出場的簡斯路，勢必再受重用，加上同場只坐冷板的守將史東斯及門將艾達臣摩拉斯又會復出，以阻止對方的王牌射手、近4仗入3球的阿歷山大米祖域領軍進襲。當然藍月王牌前鋒艾寧夏蘭特近兩仗因傷缺陣，哥帥指此子未百分百康復，但上仗後備出場不久即交出超靚助攻的奇雲迪布尼，以及可出任中前場多個位置的貝拿度施華料將復任正選，以打敗近4戰不敗、暫排第7的升班馬富咸，再壓過周日才鬥車路士的阿仙奴，重返榜首。