中大三人籃球賽完滿結束 中大男女子隊同以盃賽亞軍作結

香港中文大學三人籃球錦標賽今日(27 日)上演四強及決賽。比賽為中大 60 周年校慶活動之一,由中大體育部及體育運動科學系合辦,參賽各隊均交出最佳表現,力爭冠軍,有主場之利的中大男籃與女籃更同時晉身盃賽決賽,最終同樣取得亞軍。

女子組盃賽冠軍︰保良局林文燦英文小學 首個比賽日(26 日)各隊上演分組賽。大專、中學及小學組共 3 個組別,每組別 8 隊分成兩小組,每小組四隊打單循環; 當中中學男子組備受矚目,拔萃男書院、英華書院、喇沙書院及北角協同中學同被編入 A 組。結果拔萃男書院、英華書院與北角協同中學成績同樣為兩勝一負,但英華書院因累積分差只能排名第三,需轉戰碟賽;拔萃男書院則以首名完成小組賽,與北角協同中學攜手晉級盃賽四強。大專女子 B 組方面,勁旅理工大學小組賽僅取得一勝,未能晉身盃賽,同組香港大學及香港教育大學則躋身盃賽四強。 第二個比賽日(27 日)分為碟賽及盃賽進行,兩個賽事都吸引大批家長與老師到場支持。小學女子組盃賽方面,季軍戰與決賽同樣鬥得燦爛,兩個對賽組合同在小組賽互碰。聖安德烈小學與香港嘉諾撒學校需加時作賽才分出勝負,結果聖安德烈小學以 8:6 獲勝。決賽由保良局林文燦英文小學對崇真小學暨幼稚園(小學部),結果在小組賽僅僅落敗的保良局林文燦英文小學以 15:13 力壓對手掄元。

中文大學男女子隊亮眼 保良局林文燦英文小學教練王一博老師表示:「球隊在決賽更着重於防守,而進攻上昨日攻守轉換亦較慢。今日球隊防守有所改善,成功打出賽前部署,同時令進攻更得心應手。」他希望球員藉着今次勝利繼續提升自己,升中後在球場上依舊發光發亮。 至於主場出戰的香港中文大學,男女子隊均交出優異成績。在分組賽階段,兩隊皆以全勝姿態晉級盃賽四強。女子隊在四強以大比數 22:9 擊敗香港教育大學,決賽面對香港大學,球員們都竭盡所能,惜未能再下一城,獲得亞軍;男子隊四強迎戰勁敵香港理工大學,發揮理想,以 20:16 勝出。決賽遇上另一強隊香港浸會大學,比賽戰情緊湊,最終中大僅以一分落敗。

沈栢聰潘雅淳膺星中之星 晚上舉行的三人籃球頒獎禮邀請了香港中文大學大學輔導長高永雄教授致辭。他表示:「過去三年我們一直受疫情影響,體育活動亦有所限制。今天能親眼觀賞到一眾運動健將爭逐殊榮的盛況,實在是難能可貴。希望藉着今次比賽和體適能測試,同學們能夠提高團隊合作意識,了解自己的身體狀況,並培養出恒常運動的習慣。」 而上周六舉行的中大三人籃球賽前測試亦在今日下午頒發獎項及獎學金。今次進行的體適能測試由 PLACY®認證,分為小學組的「柱石」及中學組的「驅馳」。培正小學的沈栢聰以及保良局林文燦英文小學的潘雅淳分別成為小學男子及女子組「綜合成績星中之星」;寶覺中學的吳嘉樂與協恩中學的潘祉因包攬「驅馳」測試男女子組多個獎項,包括「平板支撐星中之星」、「綜合成績星中之星」等 。